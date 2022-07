Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera ambientata nel 1913 a Madrid.

Anche oggi,1 luglio, abbiamo la possibilità di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, dove tutto ruota attorno al ruolo della famiglia Silva che è proprietaria di una nota fabbrica di tessuti a Madrid.

Ma il capo famiglia, come sappiamo muore per un malore dopo pochissimo tempo e per questo le sorelle devono rimboccarsi le maniche e portare avanti l’azienda ma senza che nessuno lo sappia.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca furiosa contro Gabriel

Iniziamo dicendo che Diana e Salvador hanno cercato di trarre in inganno Don Ricardo ma non c’è stato modo, anzi forse è diventato ancora più sospettoso, se possibile, ed ha messo Salvador in una brutta situazione, costringendolo a mentire alle Silva.

Ma l’uomo ha deciso di confessare tutto, ovvero che non è un vero avvocato e che non ha mai preso la laurea, le sorelle restano senza parole, e Diana vuole licenziare il loro direttore ma Celia cerca di convincere tutte e dargli una seconda possibilità.

Insieme, infatti, stanno pensando come possono fare con il loro nemico, per riuscire a fermarlo una volta per tutte, per quanto riguarda Francisca, ha accettato che Don Luis la corteggia anche se il suo cuore inizia a battere per Gabriel.

Il loro rapporto sembra sempre più stretto e ormai si capisce che anche il proprietario della locanda ha un certo debole per la Silva, ma poteva filare tutto liscio? ovviamente no, Gabriel è geloso che Francisca e Don Luis siano vicini e per questo avrà una fortissima reazione.

Blanca, nel mentre, senza dire nulla a Rodolfo, ha deciso di invitare a casa sua Victoria, ma per quale motivo? Il rapporto tra Celia e Petra diventa sempre più stretto e non sembra che sia solamente un’amicizia particolare.

La Silva, ha capito che per la ragazza prova qualcosa di particolare e sta cercando di soffocare questi sentimenti, anche perchè Petra è fidanzata con Miguel, che si sta insospettendo ma anche per evitare chiacchiere a Madrid.

Per cercare di sistemare le cose, Celia organizza per Petra e Miguel una romantica cena all’Amigù, riusciranno a fare chiarezza? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.