Rompicapo: rispondi alla domanda sul mare

Quiz Grammaticale: qual è il verbo giusto tra le varie opzioni date? Sfida gli amici o i parenti con questo nuovo test!

I test o i quiz grammaticali sono degli ottimi passatempi da poter fare con i propri familiari o amici. Tutti questi giochi, però, bisogna sempre dirlo, non hanno nessuna valenza scientifica, in quanto il cervello è uno degli organi più complessi del nostro organismo.

Studiarlo con questi semplici test, quindi, non è praticamente possibile. Questi quiz, alla fine non sono altro che un modo per tenere allenata la mente e per passare alcuni momenti di gioco, da solo o, appunto, sfidando altre persone.

Oggi vi proponiamo un nuovo test, che può sembrare molto facile, soprattutto per chi si ricorda la grammatica.

Quello che dovrete fare oggi è leggere molto bene la frase e provare a dare la risposta giusta, ovvero quale verbo tra le varie opzioni è quello giusto.

Quiz Grammaticale: qual è la risposta giusta?

Leggiamo insieme quindi la frase: “Immagino che tutti ….(Volere) andare al mare domenica”. Bisognerà in poche parole scegliere quale forma verbale sia quella giusta.

Vediamo insieme le opzioni date: vogliono, vorrete, vogliano e voleste. Senza nessuno aiuto, chi è riuscito a dare la risposta giusta?

Se ci siete riusciti allora non possiamo che congratularci con voi, altrimenti tra poco vi daremo noi la soluzione.

Prima di arrivare a ciò, però proviamo ad eliminare due risposte, che sono ovviamente sbagliate: voleste e vogliono.

Questi due tempi verbali sono ovviamente errati, non ci stanno bene con la frase proposta. Ora che sono rimaste solo due opzioni, riuscite ad indovinare qual è la risposta?

Ovviamente se anche adesso non ci riuscite vi daremo noi la soluzione, non preoccupatevi. Eccola la risposta esatta:

Ricordiamo ancora una volta che questo test non ha nessuna valenza scientifica ma serve solamente per distrarvi dopo una giornata piena di stress a lavoro o a casa.

Potreste sempre organizzare una cena con i vostri amici o con i vostri parenti e potete dividervi in squadra e sfidarvi. Ovviamente, potete giocare anche con i vostri figli.

Cosa ne pensate di questo articolo? Alla fine, siete riusciti a dare la riposta giusta?