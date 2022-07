Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda questo ultimo appuntamento con la nostra soap opera preferita turca.

Oggi, 1 luglio, abbiamo modo di vedere l’ultima puntata di Brave and Beautiful, perchè dalla prossima settimana ci sarà altro ad allietare i nostri pomeriggi d’estate, ma cerchiamo di capire che cosa succede.

Come abbiamo visto, la bella Suhan ha dato alla luce il figlio che portava in grembo dopo che le hanno sparato, ma poi con Riza e Cesur cosa è successo? Vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Brave and Beautiful anticipazioni: sta succedendo

Abbiamo avuto modo di vedere che le storie complicatissime vedono sempre al centro Riza, che ha rovinato la vita di tutti, ad esempio ha ucciso Korhan che stava aiutando il cognato nel ritrovare la sua amata.

Lasciando la moglie ed un bambino appena nato, che lui non ha mai potuto conoscere da sola, alla moglie, poi Hulya ha deciso di affidare anche suo figlio e le ha chiesto di farlo crescere come se fossero fratelli.

In un primo momento alla moglie di Korhan nessuno aveva detto della sua scomparsa, è stata avvisata solamente in un secondo momento, la bella protagonista, Suhan ha deciso che il piccolo appena nato deve portare il nome del fratello che ha perso la vita lottando la sua libertà.

Per quanto riguarda Riza non sappiamo se effettivamente andrà in prigione oppure se è un latitante e per questo motivo ci sarà un’altra stagione dove sicuramente riuscirà a combinare scompiglio tra i vari protagonisti.

Ma la coppia formata da Cesur e Suhan decide che è giunto il momento di cambiare assolutamente aria e trovare un posto dove nessuno li conosce e dove possono stare al sicuro e vivere una vita felice lontano, sicuramente, da Korlundag.

La coppia in questa città ha veramente sopportato qualsiasi cosa ed è successo di tutto e di più e quindi adesso vogliono vivere la loro nuova vita, come una famiglia normale, lontano da tutti e tutto.

Non diranno assolutamente a nessuno dove sono diretti e questo ci lascia ben sperare per la prossima stagione dove, sicuramente ci saranno altre mille avventure intrecciate l’una con l’altra.