Doppia tragedia: padre e figlio morti a distanza di pochissimo. Il bambino era deceduto per il caldo, lo avevano dimenticato in auto.

Non è la prima tragedia di questo tipo e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima. Ogni estate decine di bambini piccoli vengono dimenticati nelle automobili sotto il sole. Questa volta è finita in tragedia: il piccolo di 18 mesi non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Il padre non ha retto il colpo o, forse, il senso di colpa. Dopo aver trovato il figlio morto sul sedile posteriore della macchina , si è suicidato. La tragedia si è consumata in Virginia, negli Stati Uniti. L’uomo è stato trovato morto a Chesterfield con una ferita da arma da fuoco alla testa nel bosco dietro casa sua. Gli agenti hanno trovato anche il cadavere del bambino all’interno dell’abitazione. Non si come abbia fatto ma il padre, quella mattina, era sceso dall’automobile senza accorgersi di aver lasciato il bambino dentro. Non solo: per tre ore si sarebbe dimenticato di accompagnare il figlio all’asilo. Il piccolo è così rimasto da solo nell’auto con le temperature che hanno raggiunto i trenta gradi.

L’uomo, probabilmente afflitto da un senso di colpa insopportabile per aver provocato – seppur involontariamente – la morte del bambino, si è tolto la vita nel bosco dietro l’abitazione dove viveva con la famiglia. E’ stato ritrovato nel bosco dietro casa intorno a mezzogiorno: la mattina la famiglia del piccolo aveva allertato la Polizia spiegando che il bambino non era all’asilo. Il papà aveva capito cosa era successo ma non aveva avuto il coraggio di dirlo alla moglie. Poi, dopo alcune segnalazioni di minacce di suicidio del padre gli agenti si sono diretti subito verso la casa dove hanno fatto la terribile scoperta.”Il nostro cuore va alla famiglia e agli amici, ma dobbiamo cogliere l’opportunità di ricordare a tutti quando sia ovviamente importante controllare il proprio veicolo in queste settimane” – le parole del colonnello. Solo nell’ultimo anno negli Stati Uniti ben 7 bambini sono morti per essere stati lasciati da soli all’interno delle automobili al caldo. Poco tempo fa, invece, a Pavia una bambina è stata dimenticata sullo scuolabus dall’autista il quale è stato poi preso a pugni dal padre della piccola.