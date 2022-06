Sei sorelle anticipazioni, Adela confessa a tutti il segreto: ecco che succede nella puntata del 30 giugno, in onda come sempre su Rai 1.

Grandi novità per la puntata del 30 giugno di Sei sorelle, amata fiction in onda su Rai 1. Per chi non lo sapesse, la trama ha al suo centro la storia di sei sorelle di Madrid che si trovano a gestire una fabbrica dopo la morte del padre; le sei devono, all’inizio del ‘900, cercare di mantenere il prestigio della famiglia.

Stando alle anticipazioni per la puntata del 30 giugno, Adela sarà grande protagonista confessando un segreto; ecco cosa succede nel prossimo appuntamento.

Sei sorelle anticipazioni, Adela confessa a tutti il segreto: cosa succede nella puntata del 30 giugno

E’ tempo di rivelazioni nella telenovela di Rai 1. German ha infatti confessato ad Adela i suoi reali sentimenti, che però non sono passati inosservati alla moglie Carolina; la donna ormai da tempo sa bene che il marito non prova per lei amore, ma la nuova scoperta la lascia sotto shock.

A questo punto, Carolina deciderà di vendicarsi della primogenita di don Fernando e non solo; sulle sorelle Silva comincia infatti a diffondere delle voci veramente poco piacevoli, fornendo tra l’altro delle informazioni a donna Dolores.

Stando alle anticipazioni per la puntata del 30 giugno però, German proverà a mettere un punto alle macchinazioni della moglie; stanco dei suoi pettegolezzi infatti, darà un ultimatum alla moglie imponendole il silenzio.

Pur di difendere la famiglia della donna che ama, German è davvero pronto a tutto, anche a mettersi contro sua moglie. Intanto, sempre nella puntata del 30 giugno, Adela confida alle sorelle un segreto che aveva taciuto fino a quel momento e che riguarda la terribile relazione che aveva con il defunto marito.

Scossa dalla rivelazione di German, le sorelle si accorgono che c’è qualcosa di strano in Adela, che così le mette al corrente sulla verità; dopo quanto ha precedentemente passato nel suo matrimonio, ha molta paura ad avvicinarsi nuovamente ad un uomo. Infine, a completare la puntata la particolare decisione presa da Salvador, come conseguenza alle minacce fatte da don Ricardo