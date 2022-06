Rompicapo: riesci a risponde alla domanda sul pranzo?

Proviamo a mettere alla prova la tua conoscenza della lingua italiana: svolgi il rompicapo grammaticale. Nessuno ci riesce.

La difficoltà della lingua italiana è evidente e palpabile anche per gli stessi madre lingua. Quante volte ci capita di sbagliare un congiuntivo? Di mettere il condizionale nel posto sbagliato e nella condizione temporale errata? Per non parlare poi di chi ancora fatica a riconoscere il momento in cui la a va accompagnata da una benedetta h.

Insomma, la lingua italiana è forse tra le più difficili da apprendere e se risulta complicato per noi, immaginate per le persone provenienti dall’estero. Per questo motivo, occorre dare il buon esempio, evitando di cadere nei tranelli originali dei nostri modi di parlare.

Tra i tempi verbali che più diventano protagonisti di gaffe ed errori grammaticali non possiamo non parlare del congiuntivo. Vi è mai capitato di percepire un brivido lungo la schiena di fronte al suono “se avrei?” – parliamo infatti di un errore molto comune, al quale bisogna assolutamente porre rimedio.

Per il perseguimento del nostro obiettivo, abbiamo deciso di proporvi un rompicapo grammaticale – leggete quindi il quesito e rispondete alla domanda: “Qual è il congiuntivo imperfetto del verbo mangiare?”. Potete scegliere tra che io mangiassi, mangiante, avendo mangiato e io ebbi mangiato. Vediamo la soluzione nel prossimo paragrafo.

Rompicapo – Soluzione

Veniamo quindi a noi: il rompicapo vi ha messo in crisi, non è vero? Ebbene, per risolvere il quesito occorre fare un salto temporale, precisamente durante il nostro percorso scolastico delle elementari. Ricordate quante volte maestre e professoresse ci hanno costretto a coniugare i verbi? Bene, ora è venuto il momento di riprendere esattamente il medesimo esercizio.

Nell’eventualità in cui la risposta proposta sia errata, consigliamo vivamente di recuperare i vecchi libri di grammatica. Ricordatevi che parlare correttamente la nostra lingua vi permetterà di fare bella figura in qualsiasi occasione, che sia lavorativa o conviviale. Vediamo ora la soluzione al rompicapo.

La risposta corretta è CHE IO MANGIASSI! Eravate riusciti a trovare la soluzione al rompicapo grammaticale? Nel caso in cui la risposta dovesse essere no, non vi preoccupate: sicuramente servirà semplicemente un po’ di esercizio. La prossima volta sarete più fortunati.