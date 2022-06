Brave and Beautiful, Suhan partorisce e cambia tutto: ecco cosa succede nella prossima puntata della soap turca di Canale 5.

Come ogni giorno, tra le tante anticipazioni per fiction, soap e telenovele presenti in palinsesto, vi riportiamo anche quelle della serie turca Brave and Beautiful; la puntata del 30 giugno, in onda come al solito su Canale 5 a partire dalle 16.45 circa, è sicuramente ricca di colpi di scena.

Cosa succederà? Shuan partorisce e cambia veramente tutto nelle dinamiche fra i personaggi; ecco le anticipazioni riportate per la nuova puntata in onda, non mancheranno le emozioni.

Brave and Beautiful, Shuan partorisce e cambia tutto: le anticipazioni per la puntata in onda il 30 giugno

La nuova puntata di Brave and Beautiful non farà di certo annoiare i fan. Suhan è in coma, ma nonostante questo entra in travaglio; la situazione per lei è davvero difficile, tanto che i medici mettono in guardia Sirin, annunciando come la donna potrebbe non sopravvivere al parto in queste condizioni.

Intanto, Tahsin è pronto a compiere la sua vendetta contro Risa; il fratello di Adalet non avrebbe mai permesso né a lui, né a Cesur e Suhan, di vivere in pace e dunque il Korludag si trova costretto alla scelta estrema.

Una volta arrivato sulla barca, questa esploderà con Tahsin e Riza al suo interno; a guardare incredulo il fatto, stando alle anticipazioni, ci sarà Cesur, che rimarrà davvero scioccato.

Fortunatamente per lui, nella nuova puntata arriverà subito una bella notizia; Suhan, nonostante la condizione in cui si trova, è riuscita comunque a salvarsi e a mettere al mondo il bambino. Intanto, Sirin sta cercando di rintracciare l’Alemdaroglu, senza però successo; l’uomo è sconvolto da quanto successo a Tahsin e Riza e corre dalla moglie.

Dopo uno spavento iniziale, Cesur può finalmente abbracciare suo figlio, nonostante a preoccupare siano comunque le condizioni di Suhan. Cosa ne sarà dell’altra grande protagonista della soap turca? Sempre secondo le anticipazioni, non ci dovrebbero essere cattive notizie…