Lory Del Santo dichiara non succederà più: la showgirl parla al termine della nuova esperienza a L’Isola dei Famosi.

Dopo una lunghissima cavalcata iniziata subito dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi 2022 si è concluso con il trionfo del favorito alla vittoria finale, Nicolas Vaporidis.

L’attore però non è stato l’unico protagonista di questa edizione, che ha visto tra i concorrenti anche Lory Del Santo e il compagno Marco Cuculo; proprio in concomitanza con l’ultimo appuntamento di Isola Party, i due hanno avuto modo di commentare la loro esperienza al reality show.

Lory Del Santo dichiara non succederà più: la showgirl parla a Isola Party

Ospite del format dedicato al reality show di Canale 5 e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri (come riportato da La Nostra TV) la Del Santo ha parlato a tutto tondo della sua nuova esperienza in Honduras, sottolineando però come ci sia qualcosa che non succederà più a prescindere dal programma.

“Se dovessi tornare a un reality non sarò più buona. Incassare tutto non paga. Sarò diversa. Non sarò più quella che nasconde tutte le malefatte degli altri senza denunciare, assolutamente lo dirò in diretta” ha spiegato la showgirl, che si è anche soffermata sul suo rapporto con Marco.

“Sembra che ci sia una positività nell’aria, io parto lui rimane a Milano, in America io ho degli amici, diciamo che si deve curare” ha spiegato. Quanto invece agli ex-compagni sull’isola, la Del Santo ha speso delle belle parole per alcuni di loro, che gli sono sicuramente rimasti nel cuore.

“La persona che merita di più tra le rimaste” dice la Del Santo di Carmen Di Pietro, che poi si sofferma anche su Nick: “Anche Nick che merita come uomo”. Insomma, anche questa volta la Del Santo ha fatto una ricchissima esperienza e chissà che non avremo modo, nel prossimo futuro, divederla di nuovo protagonista in qualche programma; alla fine, con la sua personalità riesce sempre a mettersi in mostra e non sarebbe poi così strano che qualcuno la richiamasse.