Chiara Ferragni vende casa: prezzo astronomico!

Qualche ora fa, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Ig un annuncio importantissimo “vendo casa”. Ecco la cifra stellare, scopriamo tutti i dettagli sulla bellissima villa in vendita.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più amate del momento, lei e suo marito Fedez, sono seguitissimi sui social. In molti si sono anche affezionati ai loro bellissimi figli, Leone e Vittoria. D’altronde i Ferragnez ogni giorno pubblicano sui loro profili momenti unici.

Ora, Chiara ha pubblicato un annuncio shock su Ig, a quanto sembra ha messo in vendita la sua casa a Los Angeles. Scopriamo nel dettaglio quanto costa e come acquistarla. La Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua bellissima villa in America, solo qualche settimana fa aveva rivelato ai suoi followers di avere questa intenzione.

Nelle ultime ore, una nota agenzia ha pubblicato l’annuncio online, il prezzo non è affatto abbordabile, anzi, ma d’altronde si tratta di un vero gioiello nel mercato immobiliare americano. La casa è composta da ben 4 camere 3 bagni, per non parlare dell’immenso giardino che la circonda.

Siete curiosi di scoprire a quanto l’ha messa in vendita? Da non credere, il prezzo è shock, vediamolo insieme.

Chiara Ferragni mette in vendita la casa a Los Angeles, prezzo shock

Non molto tempo fa, Chiara Ferragni, aveva annunciato su Ig, di essere intenzionata a vendere la sua casa a Los Angeles. Qualche ora fa è arrivata la conferma ufficiale, l’annuncio della villa è già online, ed è possibile visionare l’appartamento direttamente in loco.

Nella casa ci sono ben quattro camere e tre bagni, si tratta di una villa molto grande, inoltre è presente anche un immensa cabina armadio. La zona living è formata da un grande open space che comprende cucina e soggiorno.

Proprio la cucina è il punto forte della casa, infatti sono presenti moltissimi confort, inoltre la casa è circonda da una grandissimo giardino, nel quale ci si può rilassare nella zona solarium.

Chiara ha acquistato la villa nel 2017, un anno prima della nascita di Leone, si tratta di un abitazione molto cara alla Ferragni, proprio perché il figlio ha vissuto i suoi primi attimi. All’interno di questa casa ha trascorso momenti di grande felicità, che resteranno per sempre nella sua memoria.

Ma quanto costa la casa di Chiara? L’influencer ha deciso di metterla in vendita a ben 2.699.000 dollari, che equivalgono a circa 2.550.000 euro.

Voi cosa ne pensate?