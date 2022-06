Caterina Balivo, arriva la confessione shock: è successo , ecco cosa ha rivelato la conduttrice di recente tornata protagonista in tv.

Dopo un periodo lontana dal piccolo schermo dedicato alla radio, Caterina Balivo è tornata finalmente protagonista anche in tv, conducendo un programma nuovo di zecca per TV8.

La Balivo, a partire dalla prossima stagione televisiva, tornerà anche sulla Rai con un programma per la seconda rete; un periodo positivo per lei, che ha deciso di raccontare questa nuova fase della sua vita in una lunga intervista a Il Corriere della Sera.

Caterina Balivo, la confessione shock: è successo

Parlando col giornale (con l’intervista ripresa anche da Gossip e TV) la conduttrice ha avuto modo di affrontare diverse tematiche, a partire dalla nuova fase della sua carriera lavorativa sino alla sua vita privata. “Voglio fare cose nuove che mi stimolino” sono state le parole della Balivo in merito ai suoi nuovi progetti; d’altronde, per TV8 sta conducendo un particolare dating show dedicato alle mamme e che vede il coinvolgimento di figli.

“Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro” spiega in merito a questo suo nuovo programma, mentre sul progetto di Rai 2 aggiunge che si tratta di qualcosa di molto diverso.

“Help parte dal presupposto che ogni giorno prendiamo trentamila decisioni, magari chiedendo consiglio a un amico, mentre qui i consigli arrivano da sconosciuti. Sono due progetti molto diversi, ma entrambi con un aspetto psicologico che mi piace da matti. Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli” spiega la conduttrice.

Durante l’intervista, la Balivo ha avuto modo di parlare anche dei momenti difficili passati durante i primi mesi di pandemia, una situazione che ha sicuramente scosso parecchie coppie.

Nonostante abbia vissuto l’emergenza in maniera diversa dal marito, la Balivo ha coltivato insieme a Guido Maria Brera il suo matrimonio. Arriva poi una confessione sulle relazioni passate, in particolare anche sul tradimento.

“Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano” ha spiegato.