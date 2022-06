Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo nella nostra amata soap opera turca che sta quasi giungendo al termine.

Anche oggi, 29 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, ovvero il programma che ha appassionato moltissimi telespettatori e che parla della storia di due famiglie che si contrappongono.

Nelle varie puntate è successo veramente di tutti, da tradimenti ad omicidi a grandissimi amore, ed il meglio deve ancora venire, sembra, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa succederà.

Brave and beautiful anticipazioni: sparano a Shuan

Iniziamo dicendo che Cahide è purtroppo rimasta da sola al mondo, perchè il suo amato Korha è morto proprio nel giorno più bello della sua vita, ovvero quando è diventato padre, la donna, ovviamente, è senza parole, ma la telefonata che sta per ricevere sarà anche peggio.

Hulya la chiama direttamente dal carcere per farle le sue condoglianze per l’accaduto e riceve anche una proposta particolare, ovvero il piccolo Zefer, lei vorrebbe che lo crescesse proprio Cahide.

Anche se in passato hanno avuto vari problemi, la donna non si sente di lasciare il piccolo in balia degli eventi ed accetta promettendole che lo tratterà come se fosse sua figlia, per quanto riguarda invece Suhan, grazie ad un passante che si è fermato ha chiamato Cesur e gli ha spiegato dove Riza la tiene prigioniera.

Ma quest’ultimo l’ha anche assalito con un pezzo di vetro, ma non c’è stato modo di fermarlo, l’ha rapita e poi è fuggito, quindi il fratello di Adalet corre per i boschi con la Polizia che è sulle sue tracce.

Cesur e Tahsin, nel mentre, arrivano dove si trova la bella Suhan, ma il primo, conoscendo Riza gli urla di non aprire la porta, ma il suocero, non vedendo l’ora di ritrovare la figlia apre e parte un colpo di pistola.

Viene ferita Suhan che è immobilizzata ed imbavagliata, e mentre sente lo sparo, Riza sogghigna anche se viene preso dalla polizia, la donna viene portata con la massima urgenza in ospedale, e si trova in coma.

Cesur, giustamente, è vicino a lei, mentre Riza viene portato all’ospedale psichiatrico, ma in modo molto decido e preciso sta cercando di organizzare la sua fuga anche da qui, e corrompendo un infermiere va via.

Nella sua mente non ha ancora terminato quello che deve fare con la coppia degli Alemadaroglu, non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.