Prelemi: problemi con le nozze? Le loro risposte

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti a convolare a nozze? Nelle ultime ore hanno rivelato qualche dettaglio sulla questione, ecco le loro parole.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti all’interno della casa del Gf Vip, da quel giorno non si sono più separati. Inizialmente nessuno credeva alla loro storia d’amore, ma oggi sono una delle coppie più amate sui social. Qualche ora fa si è addirittura parlato di matrimonio. Siete curiosi di scoprire le loro parole? Vediamole insieme.

La domanda che tutti i fan si fanno è: ma Giulia e Pierpaolo si sposano veramente? Nelle ultime ore i due si sono prestati ad un siparietto piuttosto divertente e tra le varie cose hanno anche parlato di nozze.

In molti sostengono che la giovane coppia si destinata a stare per sempre insieme, tant’è che non vedono l’ora di vederli sull’altare o con dei figli. Il problema è che per il momento, i due, non sembrano aver trovato un comune accordo. Infatti, qualche ora fa Giulia si è resa protagonista di un siparietto molto divertente.

Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Giulia e Pierpaolo si sposano? Ecco la verità

Mentre i fan dei Prelemi non vedono l’ora di vederli sull’altare, i due non sembrano aver trovato ancora un accordo a riguardo. Eppure, Giulia recentemente ha fatto capire ai suoi followers di fremere dalla voglia di indossare l’abito bianco. L’infuencer è stata invitata al matrimonio degli amici Giorgia Venturini e Marco De Santis, e proprio durante l’evento ha preso il bouquet, senza lasciare spazio alle altre donne.

Pierpaolo Pretelli non sembra aver preso benissimo la questione, che durante l’ultima puntata di questa stagione di Isola Party ha rivelato la sua intenzione sul matrimonio. Ignazio Moser ha chiesto all’ex velino se ha intenzione di sposare Giulia a breve, lui ha fatto il vago, cercando di evitare la domanda.

Pier ha finto di non aver sentito la domanda e che ci fosse un problema di collegamento, poi ad un tratto è intervenuta Giulia dicendo “Lui è il primo che mi dice vai amore, prendilo. Io sono veramente stanca di te, poi quello non è nemmeno il mio secondo bouquet è il mio terzo bouquet!”.

Poi, Pretelli ha risposto alla fidanzata dicendole: “Ti sei lanciata che parevi Buffon, sai che c’ho una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?”. Giulia è nuovamente intervenuto dichiarando di essere stufa di questo atteggiamento.

Insomma, per il momento il matrimonio tra Giulia e Pierpaolo sembra un evento molto lontano. Voi cosa ne pensate?