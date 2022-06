Cecilia Rodriguez, una bomba in costume: la showgirl e modella argentina incanta anche nei mesi estivi, veramente divina.

L’estate sembra essere ufficialmente arrivata anche per Cecilia Rodriguez, sempre più popolare mese dopo mese; la più piccola delle Rodriguez è impegnatissima come influencer e modella, mentre si gode la sua relazione con Ignacio Moser e in attesa, ovviamente, di rivederla in tv.

Bella come non mai, ‘Cechu’ si è ora mostrata sul suo profilo Instagram con un elegante bikini, capace di mettere in risalto il suo corpo marmoreo; la showgirl in costume è davvero una bomba, eccola.

Cecilia Rodriguez, una bomba in costume: la showgirl incanta

Quanto a bellezza, ormai lo sappiamo bene, Cecilia non ha di certo nulla da invidiare alla sorella Belen; il suo fascino latino è ormai ben noto a tutti da tempo, così come il corpo scolpito che lascia sempre senza fiato.

Da lasciare senza parole è anche il nuovo scatto pubblicato dalla showgirl, fatto davanti allo specchio proprio dalla stessa ‘Cechu’ per mostrare a tutti il suo elegante bikini marrone scuro.

Coi capelli raccolti, emergono in primo piano nello scatto le lunghe e toniche gambe della Rodriguez, mentre il pezzo sopra del bikini sembra davvero contenere a sento il suo florido décollété.

Solamente un cuore bianco nella didascalia che accompagna la foto, che ha raccolto in pochissimo tempo tantissimi like e altrettanti commenti da parte di tutti i fan; sono moltissime le persone che amano Cecilia e non perdono mai l’occasione per elogiarla.

“Sempre al top Chechunita elegante e raffinata complimenti” scrive una fan, mentre un’altra risulta essere ancora più dolce nei confronti della showgirl. “Ciao bellissima Chechu…non so più che dirti…ti ho detto di tutto sono sei anni che ti seguo e ho finito le parole…sei sempre bellissima” scrive questa fan, a dimostrazione di come Cechu sia amata da uomini e donne.

Più radiosa che mai, felice per la sua stabilità sentimentale e nel pieno della sua carriera, Cecilia finirà sicuramente ancora sotto i riflettori nel corso di questa estate 2022.