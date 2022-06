Amici, Chiara Ferragni nel cast insieme a lui? Voce shock sulla nuova edizione del celebre talent show di Maria De Filippi, eccola.

L’estate si fa sempre più rovente anche per quanto riguarda le voci circa la nuova edizione di c, che desta come al solito tantissima curiosità sugli spettatori; il pubblico aspetta di vedere come la De Filippi deciderà di sorprenderli.

Alcune voci interessanti hanno già preso piede negli scorsi giorni, ma a quanto pare ne è arrivata un’altra che fa sognar tutti quanti; Chiara Ferragni arriverà nel cast del talent show, accompagnata da lui? Ecco i rumors.

Amici, Chiara Ferragni nel cast insieme a lui? La voce shock che fa sognare: eccola

Negli scorsi giorni ha cominciato a prendere piede una voce secondo la quale Maria De Filippi fosse interessata a farsi affiancare alla conduzione da Silvia Toffanin; secondo alcuni, la conduttrice di Verissimo (erede designata per molti proprio della De Filippi) potrebbe prendere in mano il daytime, oppure condurre la puntata della domenica.

Questa però potrebbe non essere l’unica voce sorprendere sul talent show, perché pare proprio che nella nuova edizione potrebbero avere spazio anche Chiara Ferragni e Achille Lauro.

L’imprenditrice e influencer è fresca della chiamata a Sanremo di Amadeus, che sicuramente vedrà nuovamente protagonista anche il cantante, capace come al solito di attirare l’attenzione su di sé.

Stando a quanto riporta Nuovo TV (e ripreso da La Nostra TV), i due potrebbero collaborare col talent show nelle vesti di ‘consulenti’, e dunque essere protagonisti di tanto in tanto di collegamenti con gli allievi, per dare loro supporto e consigli.

Al momento resta solo una voce, ma se così fosse Amici avrebbe davvero un cast stellare, sempre in attesa di capire la situazione professori. L’unica certa della riconferma al momento sembra essere Lorella Cuccarini, ancora una volta seduta alla cattedra di canto; ci saranno praticamente quasi per certo anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mentre c’è più incertezza circa il futuro di due maestri di danza, Raimondo Todaro e Veronica Peparini.

Chi pare sia destinata a lasciare il suo posto è invece Anna Pettinelli, che verrà sostituita con molta probabilità dal cantante Michele Bravi.