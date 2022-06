Uomini e Donne, l’addio di due volti storici lascia senza parole: ecco come potrebbero ritrovare il dating show a settembre gli spettatori.

Uomini e Donne, dall’inizio di giugno, è andato in vacanza e tornerà direttamente a settembre per formare nuove coppie, come ormai fa da inizio degli anni ‘2000. Come sempre, c’è grande curiosità degli spettatori sulla nuova edizione che partierà il prossimo autunno, a partire ovviamente dai protagonisti.

Se per conoscere i tronisti dovremo aspettare probabilmente la fine di agosto, cominciano già a circolare alcune voci sui volti che torneranno a sedersi nei parterre del trono over; due volti storici sembrano destinati a lasciare il programma, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’addio di due volti storici lascia senza parole: i rumors

A rivelare alcune anticipazioni sul dating show di Canale 5 (come riporta Gossip e TV) ci ha pensato direttamente Lorenzo Pugnaloni, sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover; l’esperto di gossip ha sottolineato come non ci sia ancora nulla di ufficiale e tutte le varie indicazioni che circolano ora sono solamente indiscrezioni.

Stando a queste indiscrezioni però, due volti storici del programma potrebbero davvero lasciare; tranquilla Ida Platano, che salvo colpi di scena (cioè che si fidanzi o venga chiamata in altri programmi) tornerà ad essere protagonista, chi non dovrebbe esserci è invece il suo ex Riccardo Guarnieri.

Negli ultimi mesi della scorsa edizione Guarnieri è tornato in studio, ma la sua nuova esperienza è stata ricca di polemiche e nel finale ha avuto un duro scontro con Ida, dopo che i due avevano deciso di riprovarci.

Sul cavaliere pugliese stanno circolando tantissimi rumor e pare che, se davvero si è fidanzato, ci sarà un nuovo addio al programma. Chi non dovrebbe tornare è poi Biagio Di Maro, quest’anno travolto dalle polemiche; anche lui potrebbe dire addio al dating show e lasciare a qualcun altro il suo posto nel parterre.

Le indiscrezioni verranno confermate? In attesa di comunicazioni ufficiali della produzione o dei diretti interessati, non ci resta che attendere settembre