Una Vita anticipazioni, Ignacio indaga su di lei: il dottore non si fida e cerca di scoprire altre notizie, ecco cosa succede.

Si apre la settimana della telenovela spagnola di Canale 5, sempre pronta ad entusiasmare tutti gli spettatori. Ad Acaçias sono in atto tanti cambiamenti; a sorpresa, Felipe pare stia meglio ed è riuscito addirittura ad uscire di casa; le cure di Dori sembrano funzionare.

Ramon invece ha trovato in Fidel un altro signore con cui parlare e con cui poter sfogare la propria sofferenza e frustrazione; Lolita è comunque preoccupata delle azioni del suocero, sempre più coinvolto dalla stampa. Stando alle anticipazioni per la puntata del 27 giugno, tornerà protagonista anche Ignacio che indagherà su di lei; ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Ignacio indaga su di lei: cosa succede il 27 giugno

Ultimamente, Ignacio pare aver recepito la lezione dello zio José e stia cercando di limitare le sue ‘attività’ extraconiugali; nonostante l’infedeltà ad Alodia, la sua competenza e professionalità in ambito lavorativo restano comunque impeccabili.

Per questo, stando alle anticipazioni per la puntata del 27 giugno, il dottore decide di indagare su Adoracion, meglio conosciuta da tutti come Dori; la nuova infermiera di Felipe ha convinto tutti, ma il Quiroga pare abbia avuto sin da subito dei sospetti.

Ignacio cerca di mettere alla prova Dori, ma la donna fallisce; a questo punto, il dottore chiede il diploma da infermiera, che non è però timbrato, e dunque chiede ulteriormente delle precedenti referenze.

L’infermiera viene messa in crisi e tutto ciò viene scoperto da Lolta, che ne parla immediatamente con Marina; la donna a quel punto affronterà Dori e affermerà di non voler più continuare a mentire. Cosa sta nascondendo il nuovo personaggio?

Le sue cure sembrano stiano facendo bene a Felipe, ma l’avvocato deciderà di tenere comunque al suo servizio Dori quando scoprirà i suoi segreti? Aurelio intanto è pronto ad incontrare una persona che sa qualcosa sugli ultimi giorni di vita di Natalia e la scoperta potrebbe essere scioccante.