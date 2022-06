Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera ambientata a Madrid.

Anche oggi, 27 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che è iniziato da poco ma ha già moltissime persone che lo seguono con molta attenzione.

La storia di queste sorelle che da sole, senza farsi scoprire devono portare avanti una nota azienda tessile è veramente molto interessante e riesce a catturare l’attenzione di un vasto pubblico a casa.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca si sposa?

Iniziamo dicendo che Don Ricardo ha iniziato nuovamente a fare pressioni sulle nipoti per poter gestire lui la fabbrica, in assenza del fratello che è partito per questo lungo viaggio misterioso.

La Tessuti Silva è di nuovo in pericolo perchè l’uomo ha inviato un’ingiunzione e sembra non esserci veramente pace per le sorelle, neanche dopo aver avuto un ottimo riscontro con la Contessa di Reventlow.

Ma ci saranno anche problemi legati alle questioni di cuore, perchè Francisca scopre che Don Luis, ovvero il suo insegnante ha una cotta per lei, e decide di assecondare questo corteggiamento, anche se il suo cuore in realtà è sempre più interessato a Gabriel.

Ma se lei è favorevole a questo corteggiamento, per Adela non è la stessa cosa, quando scopre che German, ovvero il direttore della Ville De Paris ha un interesse particolare verso di lei.

La giovane, però essendo l’uomo sposato, anche se il suo matrimonio è finito da tempo, non può certo accettare la corte, perchè finirebbe sulle bocche di tutti i presenti in città, la moglie Carolina, poi scopre tutto e cerca di mettere a tacere qualsiasi cosa.

Arriva anche a casa delle sorelle con l’abito che German ha regalato pochi giorni prima ad Adela facendole capire che il marito è il suo e che lei si deve allontanare assolutamente da lui.

Nel mentre, Cristobal ha scoperto il segreto del fratello Rodolfo, ovvero che ha un amante e vorrebbe tanto avvisare la sua amica, ma non è possibile, e l’uomo vuole continuare, al momento tutte e due le relazioni.

Rodolfo è anche infastidito dal rapporto che il fratello ha con la sua futura moglie, anche perchè gli può causare problemi e per questo motivo gli vieta di andare a casa delle sorelle Silva.

Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno tutte le storie in atto sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.