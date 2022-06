Vediamo insieme in quanti riescono a risolvere questo super complicato rompicapo che vi stiamo proponendo oggi.

Come sapete ci piace giocare con voi e sfidarci in giochi che mettono in moto la nostra mente e che ci fanno divertire, come i rompicapo, ma forse con quello di oggi abbiamo esagerato.

Dobbiamo infatti trovare tra tantissimi fenicotteri rose una bellissima, ma allo stesso tempo dispettosa ballerina, che non vuole assolutamente farsi trovare, anzi fa di tutto per mimetizzarsi.

Rompicapo: Vedi la ballerina? Impossibile!

Iniziamo con il dire che l’immagine è completamente ricoperta di fenicotteri ed ovviamente il nostro occhi viene messo in difficoltà, come la nostra mente, ma forse, la difficoltà maggiore, sta nel tempo.

Abbiamo infatti a disposizione solamente 10 secondi, che sono pochissimi per rispondere alla fatidica domanda, dove si trova la ballerina dispettosa, noi come sempre nel corso dell’articolo di daremo qualche consiglio, fino alla soluzione vera e propria.

Come prima cosa dobbiamo dire che il tempo è poco e se non riusciamo a rispondere in questo lasso di tempo, proviamo senza un limite e molto probabilmente tutto sarà più facile sicuramente!

Possiamo poi giocare insieme ad amici e parenti per rendere il tutto più interessante, e poi più occhi ci vedono meglio di solamente due, dato che nell’immagine i fenicotteri sono tutti rosa ed hanno il collo che sembra formare un S.

Noi vi diamo un consiglio, cercate di concentrarvi in modo particolare nella ricerca dei capelli della ballerina, che sono gialli come il becco dei fenicotteri ma forse più facili da identificare.

A breve vi daremo la vera e propria soluzione al rompicapo, ma dato che siamo troppo buoni vi diciamo anche si trova nell’angolo in basso della fotografia, quale? No questo sarebbe troppo.

L’avete trovata oppure no? Ecco che arriva la soluzione e come potete vedere anche voi stessi non era assolutamente facile da trovare, anzi, quindi se siete riusciti a voi vanno i nostri migliori complimenti.

In caso contrario, ovviamente, non vi preoccupate se continuate a seguirci ed allenarvi riuscirete a trovare la soluzione in un tempo sempre minore, e questo vi aiuterà anche nella vita di tutti i giorni per trovare cose che gli altri non vedono subito!