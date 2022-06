Rompicapo: quale casa non ha la porta? impossibile

Vi proponiamo un rompicapo particolarmente difficile: osservate l’immagine ed individuate la casa che non possiede la porta!

La vostra concezione della mente deve contemplare l’idea che i nostri processi cognitivi possano essere allenati come un comune muscolo. Il nostro cervello prevede una serie di potenzialità, le quali vanno sviluppate attraverso l’esecuzione di alcuni semplici esercizi. Persino l’attenzione ai dettagli e la concentrazione possono essere stimolate. Come? La risposta è molto semplice: potete eseguire un rompicapo simile a quello proposto.

Il vostro obiettivo consiste nell’individuare l’unica abitazione sprovvista di porta. La difficoltà risiede nell’utilizzo di colori per così dire camaleontici, facili da confondere ed inclini alla mimetizzazione – ma anche nella similitudine tra le strutture delle varie case. Avrete solamente due minuti di tempo per focalizzare la casa in questione.

Un rompicapo di questo tipo risulta perfetto per allenare attenzione e concentrazione visiva. Non si tratta di una mera perdita di tempo: una volta che il cervello assume una determinata velocità di ragionamento, applicherà ciò che ha appreso in relazione a tutte le situazioni simili nella vita quotidiana. Sostanzialmente, allenando la mente giocando, diventerete imbattibili in ogni capo. Siamo pronti quindi? Osservate l’immagine: riuscite a trovare la casa senza porta?

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, significa che la vostra attenzione al momento lascia a desiderare. In molti falliscono, soprattutto in relazione al tempo previsto dal rompicapo proposto: è davvero possibile trovare la casa senza porta in due minuti? Usufruendo di una mente allenata sicuramente sì. Nell’eventualità in cui non riusciate proprio a trovare la casa, non demoralizzatevi. Sicuramente, per il prossimo rompicapo sarete più fortunati o semplicemente più preparati. Vediamo ora la soluzione al rompicapo.

La casa malefica era nascosta tra le fronde degli alberi, si mimetizzava perfettamente con le abitazioni circostanti. Le foglie sembravano coprire la porta, tuttavia – in realtà – se osservate bene la casa, quest’ultima non possiede nessuna entrata. Eravate riusciti ad individuare la casa corretta? Oppure stavate vagando con la mente per questo paesino colorato e misterioso? Il rompicapo proposto era sicuramente difficile, ma con un po’ di allenamento riuscirete a raggiungere anche i più esperti del mestiere!