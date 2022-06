Manila Nazzaro: il figlio Francesco Pio è la sua fotocopia

Avete mai visto il figlio di Manila Nazzaro? Il suo nome è Pio ed è la sua copia spiaccicata. Scopriamo nel dettaglio chi è e quanti anni ha.

Manila Nazzaro è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza al Gf Vip. Durante il reality l’abbiamo vista in tutta la sua bellezza, ma non solo, ha anche spesso parlato dei suoi bellissimi figli. Ma li avete mai visti? Vediamoli insieme.

Negli ultimi anni Manila Nazzaro è tornata al centro dei gossip per via delle sue ultime apparizioni televisive. La prima che l’ha fatta ritornare alla ribalta è sicuramente Temptation Island. Il pubblico a casa ha molto apprezzato la storia d’amore tra lei e Lorenzo Amoruso, tant’è che l’anno successivo è stata chiamata per partecipare al Gf Vip.

Durante il reality, è riuscita a mettersi a nudo e a raccontare alcuni momenti molto drammatici della sua vita. In primis la perdita del suo bambino che l’ha inizialmente distrutta, poi la sua rinascita grazie alla storia d’amore con il suo attuale compagno.

Oggi, la bellissima Miss Italia ha due splendidi bambini, li avete mai visti? Sono la sua fotocopia. Scopriamo nel dettaglio chi sono.

Manila Nazzaro: ecco i due bellissimi figli

Manila, durante la sua ultima esperienza al Gf Vip è riuscita a dimostrare la sua forza, ma anche il suo lato debole e premuroso. Spesso, si è scontrata con i concorrenti per via di alcune divergenze, ma il pubblico ha sempre apprezzato la sua determinazione.