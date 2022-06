Clizia Incorvaia: poggia di critiche per lei, motivo shock

L’influencer Clizia Incorvaia nei giorni scorsi ha pubblicato un video sui social ed è stata criticata duramente. Scopriamo il motivo.

Il loro amore è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip: poco tempo fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati di uno splendido bambino.

Nei giorni scorsi si è aperta una nuova polemica intorno alla modella. Già a due mesi dalla nascita di Gabriele, la Incorvaia è stata oggetto di molte critiche per la sua scelta di smettere di allattare, scelta quasi obbligata dato che aveva poco latte.

“Ti ho allattato finché ho avuto il latte …” così inizia il lungo post in cui la Incorvaia spiega come mai ha preso questa decisione. È un impegno enorme quello dell’allattamento, che “se da una parte stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra però richiede una saldezza di nervi non indifferente”.

Ed ha voluto scrivere questo post riferendosi soprattutto a quelle donne che vivono questa scelta come una sconfitta “(…) voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene (…)”.

Clizia Incorvaia: nuove polemiche su Instagram

Nei giorni scorsi però si aperta una nuova polemica sullo svezzamento del piccolo Gabriele. Come riporta FanPage.it, la modella ed influencer ha deciso di condividere alcuni momenti della vita di suo figlio, come quello della prima pappa.

Su Instagram, però, ha ricevuto così tante critiche che in primo momento hanno portata la Incorvaia a decidere di cancellare il video.

Tra le storie di Instagram, poi, spiega come mai ha preso questa decisione “Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza”.

Ma soprattutto non vuole permettere a “gentaglia di rovinare e inquinare” questo bel ricordo. Ed infine, l’ex gieffina scrive che farà solamente riferimento al suo pediatra di fiducia.

Ed inoltre, la compagna di Paolo Ciavarro, sempre tra le storie di Instagram, ha voluto aggiungere anche “A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra”.