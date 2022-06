Vediamo meglio insieme che cosa succede nella nuova puntata della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 27 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove il programma sta arrivando piano piano alla fine, ma ci sono ancora mille avventure e colpi di scena che devono accadere.

Cerchiamo in primo luogo di capire come mai il bel protagonista, ovvero Cesur si troverà in televisione, e cosa succederà poi, quindi non ci dilunghiamo e vediamo insieme tutte le anteprime.

Brave and Beautiful: Cesur è in diretta tv

Iniziamo dicendo che Cahide sta continuando ad attendere che Korhan arrivi in ospedale da lei, ma purtroppo ancora non è stata messa a conoscenza della sua morte, e nel mentre Cesur è in attesa che Riza si presenti all’incontro che avevano programmato.

Ma, quando arriva la telefonata, capisce immediatamente che qualcosa non è andato come lui pensava, infatti l’uomo ha rapito la sua adorata Suhan e lui, giustamente, è arrabbiatissimo per l’accaduto, oltre ad essere molto preoccupato.

Ovviamente, inizia a cercare di capire come può riuscire a liberare la moglie e non perde nemmeno un minuto di tempo, va direttamente alla Polizia e nello specifico dal procuratore Serhat.

L’uomo però non può aiutarlo, anche vedendo i vari filmati della proprietà non capisce come è entrato senza farsi vedere, ma soprattutto come è uscito con la moglie, perchè non ci sono.

Ma Cesur, ovviamente non si arrende e ha in mente una idea, deve trovare il modo per riprendersi la moglie, indipendentemente da tutto quello che può accadere attorno a lui, è una promessa.

Riza, nel mentre, sta vedendo la televisione e si vede apparire all’improvviso, proprio lui, ovvero Cesur, che sta dichiarando Riza un’assassino ed ha sequestrato la moglie, ma promette una grossa ricompensa a chiunque lo aiuti nel ritrovamento.

E per chiudere questa particolare intervista, Cesur manda un messaggio direttamente alla moglie dicendole che presto si rivedranno e che deve stare tranquilla, per quanto possibile, ovviamente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5 per capire come si evolverà questa complicata situazione che c’è al momento.