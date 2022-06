Una Vita anticipazioni, Aurelio scopre la verità sulla sua morte: grande colpo di scena nella telenovela, ecco cosa succede.

La situazione pare entrare sempre più nel vivo nella telenovela spagnola di Canale 5. Grazie alle cure di Dori, più psicologiche che fisiche, Felipe sta piano piano migliorando ed è arrivato addirittura ad uscire di casa; buone notizie anche per Liberto, che ipotecando la tenuta Rubio riesce ad ottenere un cospicuo assegno.

Sempre protagonisti delle trame poi Aurelio e Genoveva, in conflitto negli ultimi tempi; mentre la moglie continua a ‘stuzzicare’ Valeria per immischiarsi negli affari del marito, il Quesada scoprirà la verità sulla sua morte e le cose cambieranno in maniera definitiva. Ecco cosa succede nella puntata di domenica 26 giugno.

Una Vita anticipazioni, Aurelio scopre la verità sulla sua morte: cosa succede il 26 giugno

Aurelio e Genoveva, dopo aver eliminato insieme Marcos Bacigalupe ed essersi impadroniti del suo patrimonio, sono via via diventati nemici; il Quesada non vuole coinvolgere la moglie nei suoi affari, ma la Salmeron è restia a giocare il ruolo della moglie devota in disparte.

Per questo, Genoveva continua ad indagare sugli affari che sta portando avanti Aurelio e che riguardano Valeria e David, ma la vera scoperta potrebbe farla Aurelio; stando alle anticipazioni infatti, il Quesada riceverà una telefonata inaspettata che potrebbe davvero cambiare tutto.

Nella puntata del 26 giugno Aurelio verrà chiamato da un cappellano carcerario, che ha per lui delle informazioni sugli ultimi giorni di Natalia in carcere; come tutti sappiamo, la giovane Quesada è stata spinta al suicidio da una detenuta, pagata da Genoveva. La giovane Quesada aveva confessato per amore di Felipe e stava diventando un problema per la Salmeron, che ha deciso di eliminarla.

Quando scoprirà cosa ha orchestrato la Salmeron, di sicuro Aurelio vorrà vendetta per quanto fatto dalla mogliee; tra i due ci sarebbe una guerra che avrebbe necessariamente delle conseguenze. Come deciderà di vendicarsi Aurelio? Arriverà davvero la fine, questa volta, per Genoveva? Continuate a seguirci per le altre anticipazioni.