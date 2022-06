Ornella Muti, in intimo: una bellezza di altri tempi – FOTO

Ornella Muti, in intimo è una divinità! L’attrice si mostra davvero bellissima sfoggiando una bellezza divina e un corpo da sogno, eccola.

Il tempo passa per tutti e scorre sempre, ma quando si parla di Ornella Muti sembra davvero fermarsi; l’attrice romana ha compiuto lo scorso marzo la bellezza di 67 anni, che sembrano davvero non rendere giustizia alla sua bellezza.

Fascinosa e sensuale come sempre, l’attrice cura costantemente il suo corpo e i risultati, quando decide di mostrarsi, sono evidenti sotto gli occhi di tutti; in intimo è davvero una divinità, eccola.

Ornella Muti, in intimo è una divinità: eccola, da togliere il fiato

La carriera dell’attrice è stata davvero ricchissima di successi: giunta alla ribalta negli anni ’70 e ’80, ha lavorato con grandissimi registi della storia del cinema diventando anche non soltanto un’icona di bravura, ma anche di sensualità.

Il fascino della Rivelli ha incantato diverse generazioni, ormai da quarant’anni a questa parte; ogni volta che si mostra oggi però sorprende ancora per tutta la sua bellezza.

Tra varie foto in bikini o da momenti quotidiani, l’attrice ama postare anche vecchi scatti che la ritraggono su set o in altri momenti del passato; questa volta, si è mostrata direttamente dal set di Ritratto di borghesia in nero e Innamorato pazzo, due filma cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Come vediamo dal post, l’attrice è giovanissima e sfoggia un intimo quanto sensuale quanto elegante; una bellezza davvero dirompente, data dai particolari lineamenti della Rivelli e dal suo corpo, enfatizzato dall’intimo di scena.

Col suo sorriso, i suoi occhi e la sua sensualità Ornella ha fatto innamorare tutti quanti, con un sentimento che dura ancora oggi; l’attrice è seguitissima su Instagram e non soltanto da vecchi fan, ma anche dalle nuove generazioni.

Tantissimi i like al post amarcord dell’attrice, così come i commenti di complimenti per la sua infinita bellezza; il tempo passa, ma la Muti sembra essere sempre assolutamente divina in ogni campo.