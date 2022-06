Melita Toniolo, dalla maglietta si intravedono: corpo perfetto per la showgirl e influencer, in un’estate sempre più bollente.

Quest’estate anche Melita Toniolo ha deciso di diventare grande protagonista. L’ex-gieffina classe ’86 è ormai diventata a tutti gli effetti un influencer, seguitissima con molto interesse da quel pubblico che l’ha amata sin da subito al Grande Fratello.

A distanza di anni dalla partecipazione al reality show di Canale 5, la bellezza della ‘diavolita’ non è di certo sfiorita; in questa caldissima estate, la Toniolo ha deciso di rendere l’atmosfera ancora più rovente sfoggiando il suo corpo da sogno.

Melita Toniolo, dalla maglietta si intravedono: corpo perfetto per la showgirl e influencer, tutti senza parole

Il fascino della Toniolo ha sempre incantato i fan, che davanti alla sua bellezza, al su corpo scolpito e alle sue forme prosperose faticano ogni volta a non sciogliersi come neve al sole.

Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Melita ha deciso di condividere con tutti i suoi follower un suo momento di relax; la showgirl ha scelto una location da sogno per rilassarsi, ma a quanto pare lei non è da meno.

Come si vede dalla foto infatti, Melita è seduta su un particolare divanetto con le gambe incrociate ed un cappello di paglia in testa; il paesaggio meraviglioso che si vede sullo sfondo passa in secondo piano per la bellezza della ‘diavolita’, che indossa un top davvero cortissimo e che sembra contenere a fatica il suo prosperoso décollété.

“La svolta è figlia del sacrificio” scrive la Toniolo nella didascalia della foto, che mette in evidenza anche le sue lunghe gambe. I fan sono rimasti davvero senza parole davanti al suo fascino; tantissimi i like, ma anche i commenti di complimenti sotto il post non sono di certo mancati.

Alcuni fan invocano “92 minuti d’applausi“, mentre in altri chiamano in causa lo zoom; si sprecano gli apprezzamenti per la showgirl, ancora amatissima e capace di incantare davvero tutti quanti.