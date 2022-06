Ecco il Gratta e Vinci da 5 euro che ha buone probabilità di essere vincente

In molti stanno acquistando un Gratta e Vinci d 5 euro che secondo alcuni avrebbe buone probabilità di essere vincente. Ma è davvero così?

La difficile situazione economica e sociale che sta vivendo il nostro Paese, insieme a tutto il resto dell’Europa, è talmente difficile da aver aumentato sensibilmente il numero delle famiglie sotto la soglia di povertà. La vita costa sempre di più e, nonostante gli aiuti da parte del governo, in molti si affidano anche alla fortuna.

Gli aumenti dei prezzi di carburante, materie prime ed energia, infatti, stanno spingendo molti italiani ad acquistare prodotti da gioco d’azzardo, nel tentativo di fare il botto. In molti, infatti, stanno acquistando un Gratta e Vinci da 5 euro che, secondo alcuni, avrebbe buone probabilità di essere vincente. Ma è davvero così? Facciamo chiarezza.

Il Gratta e Vinci da 5 euro vincente. È davvero così?

Prima di continuare è necessario specificare che il gioco d’azzardo (dunque anche l’acquisto di “semplici Gratta e Vinci”) può portare a dipendenza ed è sempre meglio evitare che questo diventi in poco tempo un’abitudine deleteria per il nostro organismo la nostra salute psicofisica.

Negli ultimi anni ha subito una grossa crescita il mercato dei Gratta e Vinci. Si tratta di un metodo piuttosto semplice che permette di tentare la fortuna acquistano un biglietto ad un prezzo relativamente minore. Tuttavia, le truffe sono sempre dietro l’angolo e non mancano coloro che affermano di conoscere metodi sicuri per vincere facilmente.

Vincere grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro, infatti, è piuttosto difficile e le percentuali di successo sono piuttosto basse. Molte persone, infatti, decidono di acquistare Gratta e Vinci da 5 euro con la convinzione di avere più probabilità di vincere 100 euro.

Dal mese di maggio è stato reso disponibile il nuovo gratta e vinci 500 special. Tra i premi disponibili c’è anche quello da 100€, oltre a quello da 500€ e da mezzo milione. Secondo le percentuali di successo diffuse dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, inoltre, ogni 200 biglietti, 1 garantisce la vittoria del premio da 100€.

Proprio per questo, in molti stanno acquistando questo particolare biglietto. Tuttavia, come già detto prima, è importante non eccedere con l’acquisto di gratta e vinci, in quanto potrebbe scaturire in patologie psicofisiche molto serie ed usuranti.