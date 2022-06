Britney Spears: niente Luna di miele per lei, motivo shock

Dopo le nozze tanto chiacchierate arriva la notizia: niente luna di miele per Britney Spears. Ecco il motivo shock

Britney Spears è una della superstar più chiacchierate e tribolate degli ultimi 20 anni. La pop star americana, infatti, ha fatto parlare di sé per molto tempo, dopo aver attraversato parecchi periodi difficili e travagliati, da cui spesso si pensava non sarebbe potuta uscirne.

Nei giorni scorsi, però, Britney ha vissuto uno dei momenti più belli della sua vita. La popstar ha infatti sposato Sam Asghari lo scorso 9 giugno. È stato un matrimonio molto seguito e popolare, ma dopo le nozze è arrivata la notizia: niente luna di miele per Britney Spears. Ecco qual è il vero motivo della decisione presa dalla coppia.

Niente luna di miele per Britney Spears, ecco perché

Il matrimonio è andato a gonfie vele ma, dopo le nozze del 9 giugno con Sam Asghari, non ci sarà nessuna luna di miele per Britney Spears. Ma la notizia, che ha stupito in moltissimi, ha subito trovato una spiegazione nelle stesse parole della popstar.

La cantante ha infatti voluto spiegare su Instagram i motivi per il quale i due non andranno in luna di miele dopo essere convogliati a nozze. Dopo aver pubblicato una foto che la ritrae in costume in piscina, Britney ha spiegato di non essere ancora andata in luna di miele ma di aver comunque cambiato casa.

La popstar ha spiegato come ha deciso di trascorrere le prime due settimane da sposata. Britney, infatti, non ha ancora effettuato la classica luna di miele post matrimonio con suo marito Sam. Il motivo sta nel fatto che la cantante ha cambiato casa e ha quindi dovuto effettuare il trasloco.

Subito dopo il matrimonio celebrato all’interno della sua villa di Thousand Oaks, la popstar ha deciso di cambiare casa, annunciando la scelta con una foto pubblicata su Instagram: “Non sono ancora stata in luna di miele – ha spiegato nella descrizione della foto – mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo. Non è la cosa più intelligente da fare”.

I due, quindi, si stanno ambientando in quella che sarà la nuova casa e non è detto che possano decidere di andare in luna di miele una volta terminati i lavori.