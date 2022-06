Una Vita anticipazioni, Felipe migliora di giorno in giorno: cosa sta succedendo all’Alvarez-Hermoso? Ecco le novità.

Nel corso delle varie stagioni della telenovela, Felipe è sempre stato un personaggio complesso e che ha dovuto affrontare tante difficoltà; prima del salto temporale, è stato protagonista nella lotta contro Genoveva, che ora pare essere un ricordo lontano per l’avvocato.

L’attentato lo ha cambiato e traumatizzato, tanto che l’Alvarez-Hermoso sembra essere diventata un’altra persona; a quanto pare però, sembra che le cose siano improvvisamente destinate a cambiare, quasi per miracolo. Cosa succede? Ecco le anticipazioni per il lungo appuntamento di sabato 25 giugno.

Una Vita anticipazioni, Felipe migliora di giorno in giorno: la puntata del 25 giugno

Una recente crisi ha impedito a Felipe di tenere il discorso che aveva preparato per la commemorazione delle vittime dell’attentato; al suo fianco però c’è ormai da qualche giorno Dori, che sembra essere l’unica che ha capito davvero come prendere Felipe e il dolore che lo affligge.

A differenza degli altri infermieri, Dori sembra resistere e Felipe sta cominciando piano piano a migliorare; le sue crisi sono meno frequenti, così come le sue sfuriate contro gli altri.

Stando alle anticipazioni per la lunga puntata del 25 giugno poi, a sorpresa l’avvocato si lascerà convincere da Dori ad uscire, mettendo di nuovo piede nelle strade del quartiere a distanza di tantissimo tempo. I vicini saranno increduli nel vedere l’Alvarez-Hermoso per la strada, così come nel vedere il suo comportamento con Dori; l’infermiera sembra essere la donna della provvidenza.

Intanto, Valeria si fida sempre meno di Aurelio; di recente ha scoperto di Anabel ed ha ricevuto tra l’altro da lui delle avances. Non avendo più notizie da Rodrigo, cercherà in tutti i modi di fare pressione sul Quesada affinché la metta in contatto col marito; come si muoverà Aurelio?

Liberto invece cerca di convincere Rosina e Hortensia che l’unica soluzione per mantenersi a galla in questa grande crisi economica è quella di vendere la tenuta di famiglia; una scelta, però, a cui le due sorelle Rubio continuano fermamente ad opporsi.