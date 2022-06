Rompicapo: tutti sbagliano anche i più esperti alla guida

Vediamo insieme in quanti riescono a rispondere alla domanda sul significato di questo cartello che vi stiamo mostrando.

Oggi vi proponiamo un rompicapo particolare, perchè stiamo parlando di un qualcosa che tutte le persone con la patente devono sapere essendo molto comune sulle nostre strade ma noi siamo certi che tantissimi lo ricordano vagamente.

Quindi vediamo in quanti rispondono in modo corretto a questa domanda, ovviamente non possono partecipare i neo patentati che hanno studiato da poco, loro lo sanno perfettamente!

Rompicapo: tutti sbagliano anche se hanno la patente

Non ci sono limiti di tempo, come spesso accade, quindi potete ragionare senza problemi di nessun tipo, se volete potete sfidarvi tra amici in modo singolo, oppure potete fare delle squadre e vedere in quanti riescono a ricordare l’intero significato.

E’ ovvio che tutti conoscono il cartello che vi abbiamo mostrato ad inizio articolo ma la sua motivazione, o meglio la sua leggenda completa quasi nessuno la ricorda, diciamo che forse su 100 persone solamente una ventina.

Ci ricordiamo che i segnali di colore rosso indicano un divieto oppure ci avvisano di un pericolo imminente, mentre quelli blu tondi sono segnali d’obbligo o di prescrizione, ma poi cosa ricordiamo di quando abbiamo studiato per prendere la patente?

Come possiamo vedere, essendo tondo e rosso c’è un divieto di fare qualcosa ma cosa? a breve noi come sempre vi daremo la soluzione ma voi continuate a provare di ricordare tutta la didascalia e non solamente una parte.

Perchè confessiamolo un po’ lo conosciamo ma cosa indica di preciso difficilmente lo ricordi per esteso, giusto? Ci arrendiamo e vogliamo vedere che cosa indica, ecco la soluzione nelle prossime righe.

Questo segnale vieta a tutti i veicoli di sorpassare altri veicoli a motore a meno di ciclomotori e motocicli che possono invece essere sorpassati, e voi lo ricordavate così oppure solamente una parte?

Confessatelo senza problemi non succede nulla era un semplice ed innocuo rompicapo o test, che dir si voglia, che vi abbiamo proposto per passare un po’ di tempo insieme in modo spensierato e senza stress.

Continuate a seguirci per divertirvi con noi e per ricordare o migliorare la nostra memoria e la mente perchè sono esercizi molto importanti anche nella vita di tutti i giorni, dove non ci deve mai sfuggire nulla!