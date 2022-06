Una Vita anticipazioni, Valeria non è stata prudente: l’Exposito commette un piccolo passo falso che non è per nulla piaciuto.

L’entrata in scena di Valeria e David hanno portato nuove trame nella telenovela di Canale 5, specie in rapporto a Genoveva ed Aurelio; come sappiamo infatti, la donna è tenuta lontana dal marito dal Quesada, che per proteggerla ha assunto David.

La Salmeron però è sospettosa e vuole sapere cosa le nasconde il marito; nel frattempo, Valeria pare compiere un passo falso che forse potrebbe costarle caro. Ecco cosa succede nella puntata del 24 giugno, stando alle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Valeria non è stata prudente: cosa succede

Valeria sta soffrendo molto la lontananza dal marito Rodrigo, ma in quest’ultimo periodo pare si stia avvicinando molto al suo ‘finto’ marito, David; i due stanno diventando sempre più complici e Valeria pare stia ritrovando serenità.

Per questo, stando alle anticipazioni, prova a rincuorare la giovane Azucena, recentemente delusa dall’amore; la nipote di Rosina è stata lasciata dal fidanzato e Valeria parla con lei dell’amore, confessandole di aver amato qualcuno prima di David.

Sentendo quanto rivelato ad Azucena da Valeria, David si arrabbierà molto con la sua ‘finta’ moglie; nessuno deve sospettare che in realtà Valeria è sposata con Rodrigo e il vero motivo per cui i due sono ad Acaçias.

Anche se non vuole ammetterlo comunque, David si sta piano piano innamorando di Valeria e forse potrebbe essere ricambiato…un sentimento che vorrebbe ricevere anche Aurelio, che si è invaghito ormai da tempo dalla donna.

Notandolo, Genoveva sospetta che Aurelio abbia un losco legame con David e Valeria e che voglia portarsi a letto la donna; nella prossima puntata però, il Quesada rivelerà a Genoveva che in realtà ciò che lo lega ai due è una questione d’affari di massima importanza.

Aurelio non ha mentito a sua moglie, ma non le ha nemmeno detto tutta la verità e continua a tenerla dunque all’oscuro dei suoi affari; a quanto pare, il Quesada vuole costruire un laboratorio chimico ad Acaçias, anche se i motivi sono al momento sconosciuti.