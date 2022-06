Vediamo insieme che cosa ci aspetta per oggi in televisione con la nostra amatissima soap opera tutta al femminile.

Anche oggi, 24 giugno, ci attende una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che è ambientato nel 1913 a Madrid, dove tutti avevano completamente un’altro stile di vita e modo di pensare.

Assisteremo a qualcosa di particolare che nessuno voleva vedere e forse con qualche risvolto inaspettato quindi cerchiamo insieme di capire meglio e di non perderci questo appuntamento.

Sei Sorelle anticipazioni: Don Ricardo torna all’attacco

Iniziamo dicendo che Rodolfo non sembra avere particolari problemi, anche se è stato scoperto che ha un’amante, ma Cristobal deve tenere il segreto anche con la sua amica, per evitare che esca lo scandalo in casa.

Ma questo, ovviamente finisce per creare dei problemi nel rapporto tra Cristobal e Blanca, perchè non sapendo quello che succede, vuole far avvicinare Victoria al suo affezionatissimo cognato.

Per quanto riguarda le sorelle Silva, fortunatamente il fatto che la Contessa abbia partecipato alla Festa di Primavera gli ha concesso un po’ di respiro, ma le cose forse stanno per prendere una brutta ed inaspettata piega.

Don Ricardo, infatti, si sta arrabbiando per come si stanno mettendo le cose, ed arriva a casa delle ragazze con una ingiunzione del tribunale, devono assolutamente trovare il modo per impedire che qualcuno entri in azienda e veda che loro stanno lavorando.

Prendono quindi in mano la situazione, Diana e Salvador cercando di non far rallentare in alcun modo la produzione che si era appena ripresa dopo mille fatiche di ogni genere, ma passiamo ad Elisa.

La giovane ha cercato di conquistare Salvador ma facendo il gioco sporco e non si è fatta problemi a mettere in mezzo Carlitos, l’amico di sempre che le vuole bene da una vita, ma quest’ultimo ha seguito i consigli di Montaner ed ha cercato di ribaltare il tutto.

Ma non riesce nel suo intento e per questo motivo decide di prendere una decisione shock, ovvero comunica a Elisa che vuole chiedere la mano di Sofia per fidanzarsi con lei, come reagirà a questa comunicazione?

Nel mentre, poi in casa Rivera, Carolina si accorge che il marito ha una bella cotta per Adela, per via di un particolare regalo che vuole far recapitare alla donna, ma cosa sarà mai?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.