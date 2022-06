Chiara Ferragni shock, il pantalone non c’è: l’imprenditrice continua a mostrare una bellezza dirompente con scatti mozzafiato su Instagram.

Tra i personaggi più celebri degli ultimi anni c’è sicuramente Chiara Ferragni, al centro della scena non soltanto per il suo grandissimo lavoro nel mondo della moda; negli ultimi tempi si è affermata come attivista e, col marito Fedez, ha anche realizzato una docuserie per Amazon Prime Video.

Tra le tante qualità della Ferragni c’è sicuramente la bellezza, come si vede dagli scatti che l’imprenditrice pubblica continuamente sul suo profilo Instagram; questa volta, il pantalone è quasi come se non ci fosse.

Chiara Ferragni shock, il pantalone non c’è: il corpo scolpito messo in evidenza

Anche l’estate dell’imprenditrice, scatto dopo scatto, sembra farsi sempre più bollente; contraddistinta dalla sua solita classe, la Ferragni non manca di sfoggiare sui social il suo corpo scolpito.

Nel nuovo post infatti, l’imprenditrice ha sfoggiato un sorprendente outfit, composto da un completo argenteo fatto di sfarzoso top e pantaloni lunghi; giocando sull’effetto vedo non vedo, l’outfit è ricco di trasparenze e sembra quasi, in determinati momenti, che i pantaloni non ci siano.

Girata di spalle, la Ferragni si è fatta immortalare su delle scale, mettendo in risalto non soltanto dei meravigliosi lineamenti, ma anche un lato B marmoreo in ‘risposta’ a tutti quelli che la criticano.

“POV: io che mi guardo le spalle dagli haters” scrive la Ferragni nella didascalia del post, subito sommerso di like da parte di tutti i follower; alcuni non condividono la scelta dei pantaloni, ma tutti si complimentano comunque con l’imprenditrice per il fascino.

“POV: io che inciampo sulle scale” commenta scherzando il marito Fedez, mentre sempre in tono ironico la collega e amica Chiara Biasi la definisce una “birichella”. “l’hater mi guarda le spalle e rosica” scrive invece un fan, rafforzando il concetto espresso dalla Ferragni nella didascalia.

L’imprenditrice è sicuramente una delle grandi protagoniste di questi mesi estivi e lo sarà ancora di più il prossimo inverno, quando affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston per la conduzione di Sanremo.