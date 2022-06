Chiara Ferragni, la schiuma copre tutto? Guarda: l’influencer e imprenditrice di Cremona assoluta protagonista di quest’ultime ore.

Chiara Ferragni è tornata prepotentemente al centro della scena, il che non rappresenta di certo una novità; l’influencer e imprenditrice ha milioni e milioni di fa e una grandissima risonanza mediatica, anche per la continua crescita del suo brand di moda.

Per le sue abilità, Amadeus l’ha voluta tra le co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo, un evento che pare già attesissimo; intanto, in attesa di vederla sul palco dell’Ariston, il pubblico continua ad ammirarla sui social, dove non manca mai di mostrare tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Chiara Ferragni, la schiuma copre tutto? Guarda: eccola in vasca

La bellezza della Ferragni è sotto gli occhi di tutti, ma a quanto pare l’imprenditrice non smette di ricordarlo con foto che lasciano tutti quanti i follower completamente senza parole.

Questa volta, dopo aver sfoggiato vari outfit mozzafiato e anche un topless con tanto di censura in vacanza, l’imprenditrice si è fatta immortalare direttamente in vasca da bagno, senza veli e intenta a sorseggiare un calice di vino.

Con i lunghi capelli biondi legati, la Ferragni è in piedi e, quasi come una Venere, viene coperta solamente dalla schiuma, presente sia sul décollété sia sul ventre; il corpo da sogno della Ferragni emerge in un vedo-non vedo che alza sicuramente la temperatura, evidenziando però tutta l’eleganza dell’imprenditrice.

“This is the mood” scrive la Ferragni nella didascalia della foto, rendendo appunto visibile a tutti i fan il tono del suo momento di relax; come per ogni altro post, è arrivata una pioggia di like con tanto di migliaia di commenti da parte dei follower.

“Non ce n’è per nessuno” scrive una fan, riferendosi alla personalità e alla bellezza che la Ferragni sfoggia ad ogni occasione; la sua presenza a Sanremo non passerà di certo inosservata, con l’imprenditrice che sarà sicuramente in grado di lasciare il segno anche sul palco dell’Ariston, come fatto nel corso di tutta la sua carriera.