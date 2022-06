Alessia Marcuzzi: la notizia dell’estate eccola!

Alessia Marcuzzi dovrebbe tornare presto in tv: dopo oltre un anno in cui è stata assente, la nota conduttrice dovrebbe tornare a condurre un programma.

Circa un anno fa, Alessia Marcuzzi aveva annunciato che per un po’ sarebbe stata lontana dalla televisione. Sui social, la conduttrice, infatti, faceva sapere la sua intenzione a lasciare la televisione dopo 25 anni di lavoro.

Aveva bisogno, come scrisse lei, di prendersi un momento da dedicare alla sua famiglia. Piersilvio Berlusconi ha sempre mostrato grande affetto per la conduttrice e si era detto molto dispiaciuto per questa sua scelta.

Alla fine dopo questo periodo in cui è stata lontana dalla tv, però sembrerebbe pronto un nuovo programma per la Marcuzzi.

Dagospia ha rivelato che si dovrebbe trattarsi di un programma che dovrebbe andare in onda su Rai 2, senza però entrare nei dettagli.

Alessia Marcuzzi nuovo programma per lei sulla Rai

TvBlog.it, è entrata un pochino in più nel dettaglio, ovvero che dovrebbe trattarsi di un programma prodotto da Banijay. Ed ogni puntata dovrebbe raccontare i fatti più importanti che sono accaduti in Italia.

Questo è quello che ha riportato “Dovrebbero essere presi in considerazione due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, mettendoli a confronto in una specie di gara con tanto di votazione…”.

Ma non solo: il portale della televisione ha fatto sapere che sembrerebbero che ci siano anche elementi in comune con il programma sempre della Rai, condotto da Carlo Conti, I Migliori Anni.

Insomma, questo programma dovrebbe riportare nelle case di tutti gli italiani la conduttrice Alessia Marcuzzi. Dovrebbe essere annunciato, infatti, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2022/23 che avverrà fra qualche giorno.

Hanno fatto sapere che il suo debutto dovrebbe essere a novembre. Il nome della trasmissione, invece, dovrebbe essere Boomerissima.

Anche il numero delle puntate dovrebbe essere certo: la presentatrice dovrebbe condurre questa nuova trasmissione per sei puntate.

Ancora nulla di certo, anche se la trattativa sembra quasi arrivata alle battute finali.

Dopo anni in cui è stata una delle conduttrici di punta di Mediaset (ha condotto infatti i programmi più importanti della rete) sembra essere arrivata ad una svolta.

Cosa ne pensate di questa importante novità che riguarda la conduttrice Alessia Marcuzzi?