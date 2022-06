Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera che sta incantando il pubblico.

Anche oggi, 23 giugno, abbiamo modo di vedere un appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma iniziato da poco ma che sta facendo impazzire il pubblico a casa, forse per via dell’ambientazione o magari per la trama, o anche per i bellissimi vestiti.

Non sappiamo quale sia la causa ma siamo assolutamente certi che è una soap opera particolare e diversa dalle altre che vede al centro della storia sei sorelle molto ricche ma che possono perdere tutto da un momento all’altro.

Sei sorelle anticipazioni: Rodolfo è stato scoperto

Iniziamo con il dire che Cristobal ha scoperto un segreto incredibile, ovvero che il fratello Rodolfo ha un’amante e sta tradendo, quindi, Blanca, sua amica e donna che lui ama in segreto.

Il medico non sa come si deve comportare dopo che Veronica, ovvero l’amante del fratello di è presentata alla Festa di Primavera, anche perchè il fratello continua a dire che è normale tradire la futura moglie prima del matrimonio.

Ma, stanco di dover dire delle bugie alla sua amica Blanca, cerca il conforto della madre, ovvero Donna Dolores, ma diversamente da quanto di possa pensare, chiede ai figli di non dire assolutamente nulla.

Il motivo? La loro famiglia non può essere gettata nel fango e poi se Blanca lo scopre può screditarli e loro perderebbero tutto il potere che hanno conquistato nell’alta società, ecco quindi che Cristobal non può dire nemmeno una parola.

Ma anche un’altra persona ha scoperto che Rodolfo ha un’amante, stiamo parlando di Francisca, che si trova al lavoro con Gabriel, e vede il suo futuro cognato che sta riprendendo la donna.

Una volta che capisce che cosa sta accadendo, chiede all’amico di non dire nulla e lei stessa farà uguale, ma non sa cosa fare con la sorella, ovvero se confessare tutto oppure fare finta di nulla.

Decide quindi di chiede aiuto alla sua governante, che è una donna molto riservata, e anche sul placo, quando riceve la visita di Luis, rimarrà senza parole ed il suo pensiero vacillerà.

Per quanto riguarda l’amicizia tra Celia e Petra diventa ogni giorno più forte, dato che l’operaia per sdebitarsi con la Silva ha fatto anche da cameriera alla Festa di primavera che hanno organizzato.

Le due donne si sono ripromesse che si daranno sempre una mano l’una con l’altra e Petra insegna anche alla sua amica di aprire il suo cuore facendole scrivere una bellissima lettera d’amore.

Ma cosa sta succedendo? Come mai ha voglia di esprimere i suoi sentimenti? Forse si è innamorata ma di chi? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16 circa.