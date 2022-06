Sabrina Salerno una bomba al mare, nessuno vede il panorama: la cantante riesce a far passare in secondo piano anche i paesaggi più belli.

L’estate entra sempre più nel vivo con Sabrina Salerno, che quando arriva la bella stagione decide di alzare notevolmente la temperatura con scatti da lasciare tutti quanti senza fiato.

Bella come non mai a più di cinquant’anni, la cantante si gode dei giorni di relax pubblicando scatti da urlo; è davvero una bomba al mare, il panorama passa in secondo piano quando c’è lei.

Sabrina Salerno una bomba al mare, nessuno vede il panorama: tutta l’attenzione su di lei

Come abbiamo visto da diversi post sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Salerno si trova attualmente in vacanza in Thailandia, paese del sud-est asiatico noto per la sua incredibile bellezza.

Il paese offre paesaggi mozzafiato e location sorprendenti, ma a quanto pare Sabrina riesce sempre a prendersi la scena; nella nuova foto, la vediamo immortalata davanti ad un mare cristallino, con addosso un bikini ornato a fantasia e bordato di rosa.

Con gli occhiali da sole tenuti in mano, Sabrina mette in mostra il suo solto corpo scolpito, mentre il giunonico décollété si prende il primo piano dello scatto; davanti al fascino della cantante, pare che anche le stupende spiagge della Thailandia debbano arrendersi.

Come al solito tantissimi i mi piace al post, così come i commenti degli innumerevoli fan sparsi in tutto il mondo; uno, in inglese, la rinomina “Jennifer Lopez italiana” (un’altra star che, a 52 anni, sfoggia una bellezza divina) mentre un altro sottolinea come sia “bellissima come sempre anzi di più”.

Già solamente a giugno, la Salerno ha rubato la scena coi suoi bikini; la speranza di molti fan è di continuare non soltanto a vederla su Instagram (dove ormai, oltre che modella, è anche una vera e propria influencer) ma anche magari in tv, in un nuovo progetto televisivo.