Una Vita: Ramon, si conoscono i risultati

Il momento atteso e temuto da tutti è arrivato. Ad Acaçias si sta celebrando l’inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito, così come l’omaggio a tutte le vittime dell’attentato.

Felipe, prima di scendere per tenere il discorso, ha avuto un attacco di panico e dunque è rimasto in casa; Valeria si è invece esibita al pianoforte, così come Marina ha introdotto la cerimonia lasciando la parola a Lolita. Qui arriva il colpo di scena: Ramon si presenta e parla, col suo gesto che avrà delle conseguenze.

Una Vita, per Ramon si conoscono i risultati del suo ultimo gesto: le anticipazioni del 22 giugno

A sorpresa, Ramon scende in piazza e decide di parlare alla commemorazione; il Palacios si è sempre mostrato contrario a questo tipo di evento pubblico, ma il ricordo del tragico evento e della sofferenza passata l’hanno spinto a sfogare la sua rabbia in un discorso più che energico davanti a tutti.

Stando alle anticipazioni per la nuova puntata infatti, nel suo discorso Ramon si scaglierà contro i politici presenti e contro il governo; privo ormai di sua moglie e di suo figlio, ciò che resta al Palacios è la sete di vendetta e la giustizia, cosa che per l’inettitudine delle istituzioni non sta avendo.

Le dure parole di Ramon sconvolgeranno Lolita, ormai stufa di rabbia, dolore e rancore e che vorrebbe solamente andare avanti nel ricordo di suo marito; sbigottiti anche tutti gli abitanti del quartiere, specie dopo che le parole di Ramon finiranno su tutti i giornali.

Il discorso del Palacios alla cerimonia terrà banco per molto all’interno del quartiere, scatenando parecchie questioni; Ramon continua a chiedere giustizia e pare non sia intenzionato a vivere fino a quando i colpevoli non avranno pagato. La tensione tra Ramon e Lolita riuscirà ad appianarsi dopo quest’ulteriore frattura?