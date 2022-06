Sei Sorelle anticipazioni: German confessa tutto

Nel mentre, Cristobal e Rodolfo sono in imbarazzo per l’arrivo di Victoria alla festa, ed il maggiore dei fratelli si apparta con lei per chiarire bene la situazione, intanto Adela e German mancheranno per troppo tempo ed inizia il brusio della gente.

Ha risolvere tutto, come sempre, ci pensa Salvador, che è riuscito a convincere la contessa ad essere presente alla festa ed ovviamente viene accolta con tutti gli onori e Diana fa un grande sorriso e sospiro di sollievo.

Per tutte le altre vicende non ci resta che attendere le prossime puntate