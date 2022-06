Pensione: con le Quote ci puoi andare anche 5 anni prima

È possibile finalmente andare in pensione in anticipo grazie al sistema delle Quote. Ecco come farlo 5 anni prima

Andare in pensione è uno degli obiettivi che molti lavoratori, soprattutto coloro che si avvicinano all’età pensionabile, vorrebbero raggiungere al più presto, anche prima se è possibile. Lo Stato, infatti, permette di andare in pensione prima del previsto, nel caso si soddisfano determinati requisiti.

Grazie al sistema delle Quote, infatti, un lavoratore che soddisfa determinati requisiti potrebbe pensare di accedere alla pensione anticipata, fino a 5 anni prima. Ecco di che cosa parliamo e quali sono le soluzioni possibili per alcuni lavoratori.

Come andare in pensione 5 anni prima con le Quote

Il sistema delle Quote può dare la possibilità a molti lavoratori di terminare con anticipo il proprio rapporto lavorativo e andare finalmente in pensione dopo anni di lavoro. negli ultimi anni, infatti, è stato possibile accedere a Quota 100 in modo da ottenere la pensione anticipata e lasciare il posto qualche anno prima del previsto.

Tuttavia, il sistema delle Quote è piuttosto complesso, ma è importante saperne di più, soprattutto per quanto riguarda quella che sarà la nuova riforma delle pensioni. Con Quota 100, infatti, era possibile uscire con anticipo dal mondo del lavoro con a 62 anni di età con 38 anni di contributi.

Questa riforma ha permesso una molteplice combinazione di età anagrafica e contributiva che ha dato la possibilità a numerose persone di accedere alla pensione anticipata. Tuttavia, secondo la Quota 100 pura si sarebbe dovuto dare la possibilità di uscire prima dal mondo del lavoro a quelle persone di 60anni con 40 anni di contributi o di 59 anni e 6 mesi con 40 anni di contributi.

Ma la misura non ha avuto successo e l’attuale governo ha deciso di virare per Quota 102. Anche in questo caso il suo funzionamento è particolarmente complesso e ha parecchie falle. Vi è anche Quota 41 che consiste in una misura senza limiti di età e che prevede solamente il requisito contributivo.

Chi vuole uscire dal mondo del lavoro 5 anni prima, quindi, dovrà usufruire dello scivolo usuranti 97,6. I lavoratori contribuenti potranno infatti andare in pensione anticipata una volta raggiunti i 61 anni e 7 mesi di età, oltre ad aver raggiunto i 35 anni di contributi. Bisognerà sommare, inoltre l’età con i contributi e quindi arrivare a 97,6.