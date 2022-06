Dimagrire senza dieta? È possibile, ecco come

Perdere peso con successo (quando serve) è possibile se ci si mette con impegno e tanta forza di volontà, ecco come

Con l’arrivo dell’estate si risveglia in noi la voglia di tornare (o iniziare) a fare esercizio fisico. A volte, però, si annida in noi anche una sorta di timore per la cosiddetta “prova costume”. Se da un lato è importantissimo capire che non ci sia nulla da temere (ognuno ha i suoi problemi di peso), dall’altro è anche giusto che ci si senta bene con sé stessi.

Dunque, fare attività sportiva e, magari, iscriversi in palestra è certamente una buona mossa per iniziare a perdere qualche chilo. Ma a volte questo non è possibile. Dunque, vogliamo mostrarti alcuni metodi per perdere peso attraverso una serie di esercizi da fare a casa.

Ecco come dimagrire con questi esercizi

Prima di iniziare è molto importante ricordare che non esistono diete o metodi magici che ti permettono di dimagrire in poco tempo. Per perdere peso, infatti, è necessario fare la giusta quantità di attività fisica e seguire un’alimentazione (seppur non troppo dura) sana ed equilibrata.

Il primo esercizio che ti consigliamo di fare è quello dei jumping jack con lo squat. Tieni i piedi uniti e le gambe distese, all’altezza dei fianchi. Successivamente, alza le braccia al di sopra della testa e fai un salto allargando le gambe, poi torna alla posizione di partenza. Esegui uno squat ogni 2 jumping jack: fai 3 serie da 15 movimenti e 30 secondi di recupero.

Successivamente, assumete la posizione di plank e restate immobili per 30 secondi, ripetendo il movimento per 3 volte, facendo 30 secondi di pausa tra una serie e l’altra. Eseguite questo esercizio 5 volte a settimana per allenare glutei e addominali.

L’ultimo esercizio che vogliamo proporti è piuttosto particolare e poco conosciuto, in quanto affonda le sue origini in Oriente. Stiamo parlando, infatti, dei piegamenti hindu. Grazie a questo esercizio allenerai pettorali, tricipiti, spalle e trapezi superiori. Assumi, quindi, una posizione di cane a testa in su, poi scendi facendo forza sulle braccia e tocca il pavimento con il bacino. Eseguite questo esercizio con 3 serie da 12 movimenti con 30 secondi di recupero.