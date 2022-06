Chiara Ferragni: ma cosa c’è sotto il vestito?

La bellissima Chiara Ferragni si mostra con una foto su Instagram. I fan impazziscono e lei sorprende tutti con un particolare

Chiara Ferragni infiamma Instagram con una foto particolarmente calda e sensuale. L’influencer ha mostrato ai suoi fa un bellissimo topless che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Non c’è stata storia per quella che è stata giudicata da molti la foto del giorno.

L’influencer più famosa d’Italia ha infatti mostrato tutta la sua bellezza pubblicando una foto mentre si concede una bellissima vacanza. I fan che la seguono sui social, infatti, non riuscivano a credere ai loro occhi. Ecco come si è mostrata e perché tanto clamore.

Chiara Ferragni splendida su Instagram

In questo momento Chiara Ferragni si sta concedendo una vacanza a Marbella, ma non ha di certo dimenticato i fan, pubblicando per loro una foto che ha lasciato in tantissimi senza parola. L’influencer più amata d’Italia, infatti, fa notizia quasi ad ogni sua pubblicazione e, ancora una volta, ne ha dato prova.

La sua vacanza in Spagna, condita da una sfilata di Dior a Siviglia, ha portato grandi notizie per i fan (tra cui l’appena annunciata partecipazione come co-conduttrice di Sanremo la prima e l’ultima puntata). L’imprenditrice digitale è stata al centro della scena grazie al suo look da ballerina di flamenco, ma non solo.

La splendida Chiara ha voluto mostrarsi con un freschissimo bikini e approfittare dell’occasione per lanciare un messaggio femminista. Circondata da un paesaggio splendido al cui centro si trova la piscina dell’hotel, Chiara Ferragni ha indossato un costume verde acqua davvero spettacolare, ma non è finita qui.

Subito dopo un bagno rinfrescante, la Ferragni ha voluto mostrarsi in topless lasciandosi fotografare mentre indossa solo gli slip del bikini di Calzedonia. Con una magnifica espressione rilassata, la Ferragni ha coperto il seno con delle simpatiche emoticon a forma di ciliegia, in modo da non essere censurata dal social network.

Nella descrizione della foto, l’influencer e moglie di Fedez ha scritto: “Il mio corpo, la mia scelta”. Un messaggio che sta a significare la volontà di essere liberi con il proprio corpo e con ciò che si vuole mostrare agli altri. Per finire, il commento di Fedez è stato tutto da ridere: “Per me due chili di ciliegie, grazie”.