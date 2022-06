Chiara Ferragni: è successo ed è ufficiale adesso!

La nota imprenditrice digitale – Chiara Ferragni – comunica sui social la notizia incredibile: nuovo particolare traguardo lavorativo.

Chiara Ferragni dimostra anno dopo anno di essere inarrestabile. Nei mesi scorsi la nota imprenditrice digitale ha potuto godere di non poche soddisfazioni, tra cui l’incredibile incontro voluto dalla senatrice Liliana Segre. Le due hanno potuto confrontarsi circa l’attuale situazione del nostre paese ed entrambe hanno rappresentato la propria generazione a confronto con l’altra. Successivamente, come avvenne per la visita ai Musei Vaticani, moltissimi utenti criticarono l’influencer scandalizzati dall’importanza a lei riservata.

Eppure, non si può dire che Chiara Ferragni non rappresenti una delle figure più influenti dell’ultimo decennio. La sua importanza acquisisce progressivamente valore, soprattutto a seguito delle sue posizioni politiche e impegnate in relazione alle battaglie della società contemporanea. Data la sua influenza e soprattutto il suo potere digitale, sembra sia giunto il momento di riservarle un posto speciale all’interno del palinsesto italiano. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni al fianco di Amadeus: la notizia shock

Il 7 febbraio 2023 andrà in onda la 73esima edizione del Festival di Sanremo, nuovamente condotto da Amadeus. Di conseguenza, nelle ultime settimane in molti hanno cominciato a chiedersi da chi verrà affiancato il protagonista de’ I soliti ignoti. Ebbene, indovinate chi aprirà la nuovissima edizione dello storico festival della musica italiana? La nota imprenditrice digitale è stata scelta per la prima e l’ultima puntata della trasmissione, diventerà quindi conduttrice per due notti!

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco” – si legge nel post pubblicato da Chiara Ferragni sui suoi profili social – “per aprire e chiudere Sanremo 2023″. In tutta risposta vediamo le dichiarazioni di Fedez, il quale si dice particolarmente orgoglioso del traguardo raggiunto dalla moglie: “Congratulazioni amore mio”. Insomma, la scelta di Amadeus dimostra che, nonostante le critiche, l’influencer milanese abbia tutte le carte in regola per conquistare una sempre maggiore influenza e potere.

A questo punto, non vediamo l’ora di vedere gli abiti da lei sfoggiati durante le due serate che la vedranno protagonista. Data la sua figura di paladina della moda, in questo caso le aspettative saranno decisamente elevate. Tuttavia, per scoprire ulteriori dettagli, dovremo aspettare ancora diversi mesi.