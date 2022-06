Una Vita shock, tensione alle stelle per loro: la situazione sembra essere pronta ad infiammarsi, ecco le anticipazioni del 20 giugno.

La nuova settimana di Una Vita, sempre in onda su Canale 5 dopo Beautiful, pare destinata ad aprirsi con tantissime tensioni. Ramon e Felipe sono ancora alle prese coi loro problemi, così come Liberto (che sta affrontando una grave crisi economica con Rosina); ma sono diversi personaggi pronti a sorprendere.

Da alleati perfetti infatti, Aurelio e Genoveva sono diventati dopo il salto temporale quasi nemici e le tensioni non sembrano destinate a smorzarsi; ecco le anticipazioni per la puntata in onda il 20 giugno.

Una Vita shock, tensione alle stelle per loro: le anticipazioni per la puntata del 20 giugno, in casa Quesada la situazione si fa rovente

Genoveva è stufa delle continue menzogne di Aurelio e soprattutto del ruolo da subordinata che le ha destinato; la Salmeron non è propensa ad interpretare il ruolo di moglie devota e dunque ha tutta l’intenzione di scoprire cosa le sta nascondendo suo marito.

Da tempo ormai, Genoveva sa che Aurelio ha un particolare legame con David e Valeria, anche se non è riuscita a scoprire la verità a riguardo; a nulla è servito organizzare la cena, così come il tentativo di sedurre David.

Per questo, stando a quanto riportato dalle anticipazioni, la Salmeron inizierà a cercare qualche indizio in casa, mettendosi a frugare fra i documenti di Aurelio. Purtroppo per lei, non si rende conto di essere sorvegliata da Marcelo, il maggiordomo di casa che è leale esclusivamente al Quesada; Aurelio verrà dunque al corrente dell’avvenimento e la situazione è destinata a degenerare.

Genoveva riuscirà a imporsi con Aurelio, oppure verrà sopraffatta dal potere di quest’ultimo? La Salmeron ha dimostrato nel corso del tempo di sapersi far valere, ma Aurelio potrebbe essere un avversario davvero spietato e difficile da sconfiggere. Tra i due sembra esserci qualcosa di drammatico all’orizzonte; restate con noi per altre anticipazioni sulla telenovela.