Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera che tanto amiamo.

Anche oggi, 20 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma ambientato in una Madrid di inizio secolo che lascia tutti completamente senza parole.

Tutto è completamente diverso da quello che viviamo oggi, e le cose che per noi sono normali, in quel periodo sembravano un sogno, anche le sole cose che possono fare le donne sono ben diverse da quello di oggi.

Sei Sorelle anticipazioni: le Silva sono sconvolte

Iniziamo con il dire che la fortuna non sembra andare di pari passo con le sorelle Silva, perchè dopo il gravissimo incidente di Miguel, un’altro macchinario si è rotto ed ha fatto si che si perdesse anche una importante partita di seta grigia che si è macchiata.

Ovviamente le sorelle devono trovare il modo di sistemare la cosa e decido di realizzare un’abito bellissimo con questa stoffa per la contessa Reventlow, ed in questo modo possono convincere le sartorie a comprare questo prodotto.

Se la contessa indosserà questo abito tutti saranno invogliati a comprare questo tessuto ma la donna accetterà e sopratutto loro riusciranno a realizzare questo prodotto in così poco tempo, dato che la donna si trova in città in questo momento.

Per quanto riguarda la confessione di Petra, hanno scoperto che dietro al sabotaggio c’è Jesus, ma quando le cose iniziavano ad andare meglio il giovane è stato ucciso, e la Polizia, ovviamente inizia ad indagare per capire che cosa è successo.

In un primo momento, per sfortuna delle Silva, viene accusato il capomastro Benjamin, un’uomo che ha sempre difeso le sorelle, ma il padre di Petra è assolutamente innocente perchè dietro a tutto c’è Don Ricardo che ha ricattato Jesus e quando non poteva fare più nulla ha tolto di mezzo la prova.

Riusciranno a scoprire tutta la verità e a non far capire che Don Fernando è morto allo zio che vuole impossessarsi della fabbrica? Per quanto riguarda Donna Dolores inizia a stancarsi del modo di comportarsi di Blanca ed inizia a riprendere anche Cristobal, il suo secondo figlio, perchè si trova spesso, anzi troppo spesso a casa loro.

Ma il medico è innamorato della sorella di Adela e Diana e trova ogni scusa per andare a trovarla, ma la donna, gli ricorda che deve stare al suo posto e non deve esagerare, per la coppia formata da Cristobal e Blanca si prevede una tensione alle stelle, ma riusciranno a fare il grande passo?