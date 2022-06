Rompicapo: vedi l’errore? Massima attenzione, sbagliano tutti

Mettiamo alla prova la vostra attenzione ed intelligenza cognitiva: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare l’errore?

Quando pensiamo alla nostra mente, dobbiamo immaginarla come un muscolo: l’allenamento migliora la resistenza e la prestazione. Come si allena la mente? Le nostre capacità cognitive possono essere sviluppate attraverso una serie di attività volte a stimolare il nostro cervello: libri, documentari, così come rompicapi, test e settimana enigmistica – sono tutti elementi che possono trasformarsi in un vero e proprio work-out per la mente.

A proposito di questo, abbiamo deciso di proporvi un rompicapo molto particolare. Si tratta di un test il cui obiettivo risiede nel mettere alla prova la vostra attenzione ai dettagli, i vostri processi cognitivi, così come la capacità di rimanere focalizzati e concentrati sull’obiettivo. Avrete solo due minuti di tempo per individuare l’errore, dovete semplicemente osservare l’immagine per scovare l’elemento discordante e sbagliato.

Nel prossimo paragrafo, vi riveliamo la soluzione. Consigliamo di svolgere questi rompicapi nei momenti in cui il vostro cervello non collabora: svolgere questi test quando sentiamo di soffrire di mancanza di concentrazione, può rappresentare la soluzione perfetta per recuperare attenzione e focus. Scopriamo insieme la soluzione del prossimo paragrafo.

Rompicapo – Soluzione

L’errore più comune risiede nell’associare la soluzione alla donna che tiene in braccio il suo ragazzo. In un’epoca caratterizzata da movimenti sempre più diffusi di emancipazione femminile, una soluzione di questo tipo avrebbe fatto alterare una buona fetta di persone. Tralasciando quindi i pregiudizi di genere, in realtà l’errore dell’immagine è molto più elementare di quanto si possa pensare.

A questo punto, sicuramente vi trovate ad un punto morto. Avete guardato e riguardato l’immagine senza successo, ma avete osservato proprio tutto? Nel paragrafo precedente infatti, abbiamo affermato semplicemente che esiste un errore nell’immagine. Questo comprende anche la stessa frase che espone il quesito. Rileggete quindi la domanda: Nessun riesce a trovare l’errore e tu? Ora vedete la soluzione?

Ebbene sì, l’errore non era nel disegno, bensì nella stessa frase: manca la O nella parola NESSUN. Si tratta quindi di quello che viene comunemente definito come un errore di battitura. Capita spesso infatti che all’interno di libri, giornali e riviste si incontrino in fase di lettura parole a cui mancano una o più lettere. Insomma, la soluzione era molto più semplice del previsto. Eravate riusciti a risolvere il rompicapo nel tempo stabilito? Se la risposta è no, non demordete. Sarete più fortunati la prossima volta.