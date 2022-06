Karina Cascella, un sogno in costume: bellezza rara per l’opinionista e influencer, che si candida come protagonista di questa estate.

Diventata un volto noto in tv grazie alle sue apparizioni in programmi come Vero Amore, Uomini e Donne e tanti altri di Barbara D’Urso, Karina Cascella ha conquiistato il pubblico affermandosi non soltanto come opinionista, ma anche come influencer.

In questo periodo di vacanze comunque, tra un impegno e l’altro ha modo di prendersi qualche momento di relax, condividendolo con tutti i suoi follower; mostrandosi in costume è davvero un sogno, la temperatura si alza notevolmente grazie a lei.

Karina Cascella, un sogno in costume: bellezza rara da lasciare senza fiato

L’estate è arrivata e anche Karina Cascella ha deciso di prendersi qualche momento di relax per godersi il mare e il sole; l’influencer, sul suo profilo, ha infatti recentemente pubblicato un nuovo post che la ritrae in una meravigliosa spiaggia dell’Egitto.

In vacanza in un paese ricco di meraviglie come quello africano, la Cascella si mostra più in forma che mai sfoggiando un corpo da sogno in bikini; il panorama mozzafiato non fa altro che enfatizzare le generose curve dell’influencer, completamente al naturale.

“Relax, famiglia, amici mare e sole. La ricetta perfetta per qualche giorno di serenità. Voi state bene? Non vedo l’ora di tornare a lavoro poi carica che mai” scrive l’influencer, con vari cuori ed emoticon con gli occhi a cuoricino fra una frase e l’altra.

Come spesso succede, Karina è stata travolta dall’affetto dei sui follower, che non ci hanno pensato due volte a mettere in evidenza la sua bellezza; c’è chi elogia il suo fisico in tutta la sua interezza e chi invece ironizza su alcuni ‘haters’, che spesso insinuano come l’opinionista faccia uso di photoshop.

Più in forma che mai, la Cascella si gode il meraviglioso paesaggio egiziano, in attesa appunto di rituffarsi a capofitto sul lavoro; dal canto loro, i fan non vedono l’ora di rivederla di nuovo in tv.