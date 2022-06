GF 7, i due opinionisti lasciano senza parole: i due nomi che stanno circolando sono davvero bomba, ecco chi potrebbe affiancare Signorini.

Aumenta l’attesa per scoprire dettagli sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip; il reality show di Alfonso Signorini tornerà come di consueto a settembre, pronto per intrattenere il pubblico per tantissimi altri mesi.

In questo periodo, stanno già circolando alcuni nomi sui possibili concorrenti, con tanti ‘vipponi’ scelti dal conduttore in maniera definitiva in queste settimane estive; a destare molta curiosità sono anche i nomi dei due opinionisti, di cui si sa veramente pochissimo. La nuova voce parla di due nomi davvero bomba che potrebbero andare ad affiancare Signorini; ecco chi sono.

GF 7, i due opinionisti lasciano senza parole: saranno davvero loro?

Nella scorsa edizione, in studio insieme ad Alfonso Signorini ci sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che non si sono risparmiate frecciatine finendo spesso al centro dell’attenzione.

Il pubblico si chiede a questo punto chi prenderà il posto delle due donne e, stando ai rumors lanciati da Dagospia e ripresi anche da BubinoBlog, potrebbero essere due nomi sensazionali, un uomo e una donna.

Secondo la voce infatti, i ruoli da opinionisti potrebbero essere affidati a Morgan e Asia Argento, due artisti dall’indiscussa personalità e che molto spesso sono finiti al centro dell’attenzione, non soltanto per i loro progetti musicali e cinematografici.

I due hanno un trascorso insieme e anche una figlia, Anna Lou Castoldi, anche lei più volte avvicinata al reality show di Canale 5; di sicuro, con loro due in studio al fianco di Signorini il divertimento e il ‘pepe’ non mancherebbero di certo.

Saranno davvero Morgan e Asia Argento ad occupare le due poltrone rosse? Di recente, Morgan si è messo in gioco come ballerino a Ballando con le stelle, mentre l’Argento ha partecipato come giudice al programma di Carlo Conti, The Band.

Che la ‘reunion’ tra i due possa arrivare su Canale 5? Al momento si tratta solo di un’indiscrezione che non ha avuto conferme, ma agli spettatori la soluzione piacerebbe di certo.