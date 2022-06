Chiara Ferragni, le ciliegine coprono a malapena: l’imprenditrice infiamma il web con tutta la sua bellezza, davvero incredibile.

Chiara Ferragni è sempre sotto i riflettori e, a quanto pare, sembra proprio che sarà una delle protagoniste indiscusse di quest’estate 2022; seguitissima da milioni di persone, l’imprenditrice è continuamente sotto i riflettori.

Tra un impegno di lavoro e l’altro, la moglie di Fedez ha modo di godersi alcuni momenti di relax e, nel frattempo, di infiammare il web con scatti mozzafiato; nella nuova foto, le ciliegine coprono davvero a stento.

Chiara Ferragni, le ciliegine coprono a malapena: la nuova foto da urlo dell’imprenditrice

Oltre al talento e alla personalità, la Ferragni è dotata di una bellezza da lasciare ogni volta senza fiato; con lineamenti delicati e un corpo da modella, l’imprenditrice è un concentrato eleganza e sensualità.

Direttamente da un resort a Malaga, in Spagna, la Ferragni ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto da urlo; come si vede infatti, l’imprenditrice si è fatta immortalare splendida come non mai in topless, nel giardino in dotazione della sua stanza.

Con un fiore rosso tra i capelli e un costume verde, Chiara sfoggia la sua silhouette da sogno lasciando libero il suo florido décollété; a coprirlo, solamente degli adesivi di ciliegine aggiunti successivamente nella foto grazie alle funzionalità di Instagram.

“Il mio corpo, la ma scelta” scrive la Ferrangi nella didascalia, citando un motto molto utilizzato nelle campagne volte a sensibilizzare sull’emancipazione femminile e il body positive.

Come spesso succede, l’imprenditrice usa la sua immagine per esprimere la sua solidarietà a importanti tematiche; è anche per questa sua caratteristica che il pubblico la ama davvero tanto.

Il post è stato riempito da tantissimi like, mentre nei commenti tante altre celebrità e influencer hanno commentato la bellezza di Chiara e non solo; a commentare la foto, complimentandosi per il suo corpo, anche la supermodella Heidi Klum, da diverso tempo icona di bellezza e celebre per aver sfilato per prestigiosi marchi di moda.