Brave and Beautiful: Cesur è sotto shock per Banu

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera Turca.

Anche oggi, 20 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, ovvero un programma che ha appassionato moltissimi telespettatori e che ne tiene incollati al piccolo schermo sempre di più.

Si vocifera anche che la fine del programma non si poi così lontana, ma per il momento vediamo cosa ci attendere tra Cesur e Shuan che non riescono a vivere in tranquillità il loro amore.

Brave and Beautiful: Cesur è senza parole

Iniziamo con il dire che i sospetti, in un primo momento erano tutti ricaduti su Bulent ma alla fine, il commissario ha arrestato Cahide, perchè il primo era stato visto buttare una fialetta ma era intatta.

Ha infatti rischiato di morire sia lei che il piccolo che portava in grembo, e dopo le analisi si è capito che era stata avvelenata con una potente dose.

Mentre per la donna è stata trovata nella borsa ma usata, ma lei continua a dire che non ha fatto assolutamente nulla, anche perchè in passato ha sempre creato piani particolari e mentito, quindi anche in questo caso è difficile crederle.

Ma Cesur, è assolutamente convinto che non è stata lei ad avvelenare l’acqua che ha bevuto la sua amata Suhan, ha infatti scoperto che è stata Banu, la sua amica che fa l’avvocato.

Decide quindi di raggiungere la donna, insieme a Suhan, e cercare di convincerla a confessare tutto quello che ha fatto, lei, già pesantemente tormentata per quello che ha fatto non regge la pressione delle domande e confessa tutto.

La donna, però non ha agito per suo volere ma perchè ricattata da Riza, il motivo? Le ha rapito il figlio, ovvero il piccolo Omer e gli ha detto che l’unico modo per rivederlo era avvelenare l’acqua di Suhan.

Come andrà a finire questa incredibile vicende? Andranno dal commissario oppure cercheranno prima il figlio dell’avvocato? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.