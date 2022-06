Una Vita, Liberto e Rosina lo devono fare obbligatoriamente: la coppia sembra non avere scelta, ecco le anticipazioni per la telenovela spagnola di Canale 5.

Ultima puntata della settimana per Una Vita quella di domenica 19 giugno, che preparerà il terreno per l’inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito. Lolita ha lasciato i preparativi a Marina, mentre ha avuto un nuovo scontro con Ramon; il Palacios avrebbe voluto che presenziassero i politici, in modo da metterli davanti alle loro responsabilità, ma Lolita ha rifiutato.

La donna è sempre poi alle prese con Felipe, che a quanto pare avrà una nuova infermiera che sembra essere molto competente: Dori. Intanto, Liberto e Rosina continuano ad avere problemi, tanto che lo devono fare obbligatoriamente; ecco cosa succede

Una Vita, Liberto e Rosina lo devono fare obbligatoriamente: le anticipazioni

Liberto e Rosina stanno affrontando, sin da quando abbiamo assistito al salto temporale, una grave crisi economica; i due sono in pesante difficoltà e una serie di imprevisti ha peggiorato la situazione.

Non soltanto infatti l’arrivo di Hortensia, sorella di Rosina e anche lei senza ormai più un soldo, ma anche la ristrutturazione dell’unica proprietà in affitto e che garantiva un’entrata.

Per affrontare le spese dei lavori Liberto ha chiesto un prestito alla sua famiglia, ma a quanto pare non basta; altri imprevisti hanno aumentato i costi e dunque il marito di Rosina si trova in grande difficoltà.

Nella puntata del 19 giugno, Liberto imporrà a Rosina e Hortensia di praticare un risparmio stringente, con gli ultimi risparmi che verranno effettuati per coprire i costi; sempre più problemi per la famiglia, mentre tutti i vicini sono all’oscuro di quanto gli sta succedendo.

Chi potrebbe aver intuito qualcosa è José, che ha il sospetto che Liberto sia angosciato da qualcosa che tiene nascosto; intanto, il Dominguez deve anche far fronte (insieme a Bellita) dei problemi di Alodia, sempre più triste per la mancanza di attenzioni di Ignacio. Delusione anche per Guillermo, che nonostante gli sforzi si vedrà rifiutato da Azucena.